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影／法鬥隱身乳牛雕像形成「大中小」畫面　網笑：找到家人啦！

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實習記者劉芊妤／採訪報導

最強隱身術！法鬥「露露」這天和家人出去玩，卻意外找到失散多年的姐妹，只見牠和乳牛雕像擺在一起，毫無違和感，簡直和牛牛融為一體，無論膚色還是動作都一模一樣，形成可愛的「大中小」畫面，麻麻張涴淇笑說，「還有遊客誤以為牠們是家人呢！」

▲法鬥露露。（圖／網友張涴淇授權提供）

找到失散已久的家人！（圖／網友張涴淇授權提供，下同）

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▲法鬥露露。（圖／網友張涴淇授權提供）

露露：跟我長得好像喔！

張涴淇表示，「那天看到雕像剛好缺個小乳牛，就決定讓歐拉站過去，不料卻成了最佳偽裝。」照片中，歐拉黑白相間的膚色跟乳牛一樣，一開始汪汪激動地吠叫，像是在跟同夥打招呼，兩者擺在一塊相似度極高，完全看不出是不同種類，和諧的畫面就像一家三口和樂融融一樣。麻麻提到，「露露最後還捨不得離去，一直跑回去找人家玩，回家時表情還有些落寞。」

▲法鬥露露。（圖／網友張涴淇授權提供）

黑白色的皮膚意外跟乳牛成為家人。

照片分享到臉書社團「法鬥王國」，許多網友一開始都被騙，直到細心留意後才發現其中一隻是假的，紛紛在底下留言表示，「無違和」、「年度最佳」、「找到家人了！」、「這也可以算是影分身之術」、「我以為3個都是假的」、「超可愛這張照片可以比賽餒！叫（傻傻分不清楚）」、「 哈哈好像喔！看好久才看出來」、「一模模一樣樣」。

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▲法鬥露露。（圖／網友張涴淇授權提供）

露露最喜歡的哥哥「雷雷」。

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關鍵字： 法鬥乳牛隱身偽裝

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