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微凸小肚肚懸空　軟Q小喵開「飛行模式」喝ㄋㄟ：奶瓶給我！

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▲本丸身體超軟Q，可以一邊飛，一邊喝奶。（影／鏟屎官提供） 

實習記者吳美依／採訪報導

年紀小，志氣高！小奶貓「本丸（台語：飯糰）」喝ㄋㄟㄋㄟ超獨立，一看見食物就急忙往前衝，嘴巴咬住奶嘴頭後還是煞不住，用盡全身力氣的認真模樣，就像在說，「快把奶瓶給我！」逗趣的姿勢讓鏟屎官忍不住發文分享，「聽說這樣喝，吸收比較好……（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼肚肚懸空～軟Q小喵開「飛行模式」喝ㄋㄟ：奶瓶給我！（圖／鏟屎官提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲本丸：快把奶瓶給我！（圖／鏟屎官提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲▼肚肚懸空～軟Q小喵開「飛行模式」喝ㄋㄟ：奶瓶給我！（圖／鏟屎官提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲喝到連尾巴都翹起來了～

影片中，本丸後腳軟綿綿地癱在床上，前腳卻攀在奴才的手掌上，幾乎整個身體都懸在空中，看起來就像正在飛行，展現出貓咪超軟Q的筋骨。喵喵一邊專心喝奶，一邊「伸展」，還挺著最大亮點，也就是幸福毛孩專屬的「微凸的小肚肚」，看起來超療癒。

▲▼肚肚懸空～軟Q小喵開「飛行模式」喝ㄋㄟ：奶瓶給我！（圖／鏟屎官提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲本丸和同胎哥哥「斑斑」一起來新家。

鏟屎官向《ETtoday寵物雲》表示，本丸每次喝ㄋㄟㄋㄟ時都喜歡一直往前擠，如果想要伸手扶住，就會變成這個高難度姿勢，「再繼續拍，可能就會騰空了吧！」他也提到，喵喵愛吃的個性平常就表露無遺，總是和同胎哥哥「斑斑」搶奶喝。

▲▼肚肚懸空～軟Q小喵開「飛行模式」喝ㄋㄟ：奶瓶給我！（圖／鏟屎官提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲斑斑喝奶很穩重。

▲▼肚肚懸空～軟Q小喵開「飛行模式」喝ㄋㄟ：奶瓶給我！（圖／鏟屎官提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲本丸：什麼時候要換我QQ？

▲▼肚肚懸空～軟Q小喵開「飛行模式」喝ㄋㄟ：奶瓶給我！（圖／鏟屎官提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鏟屎官看見網友撿到小貓PO文求助，沒想太多就決定收編。

鏟屎官家中原本已經飼養6隻貓咪，但在臉書社團中看見有人撿到幼小的浪浪，很快就決定再收編，「我也沒有想這麼多，應該就只是出於愛心吧，也希望大家以領養代替購買。」幸好家中主子們和平相處，不會爭風吃醋、吵架，「但是，帶回新成員之前還是告知、『心理建設』，請大家做好準備。」

▲▼肚肚懸空～軟Q小喵開「飛行模式」喝ㄋㄟ：奶瓶給我！（圖／鏟屎官提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲斑斑和本丸～

本丸開「飛行模式」喝奶的超萌影片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，讓4800多名網友融化，紛紛留言，「邊喝邊拉筋才不會胖肚子」、「我要飛！」、「飛機耳還啪嗒啪嗒的～」、「瑜珈貓？」、「是超人欸！」、「腰力不錯～」

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關鍵字： 米克斯奶貓喝奶奶瓶

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