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貪吃弟搶走「雪橇哥哥」冰淇淋！牠傻傻站旁看：換我吃了吧？

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▲貪吃小弟搶走「雪橇犬」冰淇淋！（圖／網友Eri Tanaka提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲沒有門：什麼時候才換我吃啊...（圖／粉專《沒有門＆鐵支的成長日記.Our Malamute and boy.》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／綜合報導

真是溫柔的大哥哥！粉專《沒有門＆鐵支的成長日記》時常分享雪橇犬「沒有門」和弟弟「鐵支」的日常生活。這天媽媽準備小美冰淇淋給沒有門吃，結果霸道的弟弟硬搶過去，沒有門就在旁邊靜靜看著...完全沒有生氣！

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影片中，弟弟把沒有門的冰淇淋抓過來舔舔，媽媽看不下去，決定出手將食物取回，殊不知沒有門才成功舔了幾口，弟弟就衝過來拿走。眼看媽媽不幫自己，弟弟開始生氣，作勢要哭，最後開心地坐在地板上大嗑冰淇淋。

▲貪吃小弟搶走「雪橇犬」冰淇淋！（圖／網友Eri Tanaka提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲沒有門把握機會狂舔！

媽媽po文表示，「哪有人這樣的...搶人家東西還森七七！」，網友看完紛紛回覆。「養子有一天會被門門吃掉」、「也太可愛了」、「門門真乖」、「狗狗超乖的」、「一起分享食物是愛的表現」、「門門果然是溫良恭儉讓的好哥哥」、「沒有門好可愛，他不會生氣也不會搶食耶，可愛又溫柔的哥哥」。

▲貪吃小弟搶走「雪橇犬」冰淇淋！（圖／網友Eri Tanaka提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲弟弟：欸欸欸～這是我的！

雪橇犬門門跟小主人鐵支平常是一對感情很好的兄弟，但遇到「食物問題」兩方就有點尷尬。有時候哥哥想從弟弟手中搶走食物，弟弟會故意通通塞進嘴巴，又或是沒有門在吃東西，弟弟偷偷搶走！媽媽對此也笑說，「他們兩個都一起吃東西，寶寶很健康～很少生病喔！」

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▲貪吃小弟搶走「雪橇犬」冰淇淋！（圖／網友Eri Tanaka提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲沒有門被弟弟打敗了。

 

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關鍵字： 雪橇犬沒有門＆鐵支的成長日記.Our Malamute and boy小美冰淇淋

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