阿喵樓頂曬太陽...忽然「龜壓床」！媽笑翻：原來肚量這麼大

▲喵喵被...龜壓床啦！（圖／網友Lavandula Cat提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／綜合報導

在冷冷的冬天曬太陽，是一件非常幸福的事情！南投縣南投市飼主Lavandula Cat趁著太陽出來的好日子，帶著寵物到頂樓曬太陽、睡午覺，想說偷偷離開一下，再次回來被眼前場景給嚇到，因為...大膽龜龜竟然疊在阿喵身上睡搞搞。

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照片中，其它的喵星人、烏龜各自睡覺，就只有龜龜「布丁」特別愛黏貓星人「喵喵」，兩隻小動物就這樣幸福地睡在一起、彼此交疊。見到此景的媽媽深感不可思議，笑說「我真的嚇了好大一跳，原來阿喵肚量可以大到這樣。」

▲悠哉曬太陽中的孩子...



布丁跟喵喵感情不錯，共同興趣是到陽台曬太陽。媽媽說，「牠們只有在曬太陽的時候才有互動，都是烏龜爬去找貓咪。」

可愛的照片分享到《有點毛毛的》社團中後，網友紛紛在底下留言，「發生車禍了，受害者被壓在下面動彈不得」、「被碾過去了」、「胸殺案現場」、「好好笑」、「被龜壓床了XDDD」、「貓好可愛哦...就這樣被牠」、「會作起不來的夢啦」。

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