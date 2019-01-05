ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

阿喵樓頂曬太陽...忽然「龜壓床」！媽笑翻：原來肚量這麼大

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲阿喵樓頂曬太陽...忽然「龜壓床」！媽笑翻：原來肚量這麼大。（圖／網友Lavandula Cat提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲喵喵被...龜壓床啦！（圖／網友Lavandula Cat提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／綜合報導

在冷冷的冬天曬太陽，是一件非常幸福的事情！南投縣南投市飼主Lavandula Cat趁著太陽出來的好日子，帶著寵物到頂樓曬太陽、睡午覺，想說偷偷離開一下，再次回來被眼前場景給嚇到，因為...大膽龜龜竟然疊在阿喵身上睡搞搞。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

照片中，其它的喵星人、烏龜各自睡覺，就只有龜龜「布丁」特別愛黏貓星人「喵喵」，兩隻小動物就這樣幸福地睡在一起、彼此交疊。見到此景的媽媽深感不可思議，笑說「我真的嚇了好大一跳，原來阿喵肚量可以大到這樣。」

▲阿喵樓頂曬太陽...忽然「龜壓床」！媽笑翻：原來肚量這麼大。（圖／網友Lavandula Cat提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲悠哉曬太陽中的孩子...

布丁跟喵喵感情不錯，共同興趣是到陽台曬太陽。媽媽說，「牠們只有在曬太陽的時候才有互動，都是烏龜爬去找貓咪。」

可愛的照片分享到《有點毛毛的》社團中後，網友紛紛在底下留言，「發生車禍了，受害者被壓在下面動彈不得」、「被碾過去了」、「胸殺案現場」、「好好笑」、「被龜壓床了XDDD」、「貓好可愛哦...就這樣被牠」、「會作起不來的夢啦」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

更多精彩影片：

關鍵字： 烏龜龜壓床曬太陽頂樓

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

象鼻海豹邊睡邊撓癢癢　網友覺得眼熟：根本我阿公

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

恭請「48KG汪聖上」回房就寢　宮女媽「人肉抬轎」..

世界3毒大爆發漂到金山！女撿「僧帽水母屍串」大驚：..

影 ／她偷帶「巴哥」上飛機：一路都沒叫　真相曝光網..

找石虎當靠山！盤古蟾蜍每周三現身　囂張吃相保育員翻..

直播餵幼犬喝啤酒　‎‎菜農林佳新臉書道歉：我家貓狗..

喵老大刺青刺「半甲」　單手虎紋超殺狠瞪：看什麼看？

無助在排泄物裡躺3天！　2小海豹受虐遭逼跨年表演

看海想起曾被丟棄　米克斯驚恐脫繩狂奔…屁股黏坐機車..

面對道別的那一天　只要發自內心為狗狗好…相信牠能理..

「妻子愛狗勝過我」律師高樓丟2毛孩　17歲吉娃娃慘..

貪睡柴柴坐榻榻米打瞌睡！　下秒「綜藝摔」全家嚇傻X..

柴柴躺平爽按摩臉被擠變形　臉色突變：怎麼好像有味道

80kg高加索汪想討肉肉吃　怕吵到馬麻「氣音」喊：..

用力吸奶!「螺旋槳模式」啟動 尾巴轉不停

暖爐前驚見熱騰騰「烤基」　爸一旁看傻：都已經冒煙了..

驚見半人高「神獸黿」趴貨車！ 阿伯喊夭壽...網勸..

恭請「48KG汪聖上」回房就寢 宮女媽「人肉抬轎」..

黃金鼠手抱大核桃20秒凍結 聽到「2字咒語」解凍開..

奴才玩變臉APP成「人面狗」　汪見嚇到落跑：還我美..

內裝聲音GPS、調節體溫　貓耳的4種神奇能力大公開

排骨狗徘徊收容所前　主人留紙條「我養不起牠，拜託幫..

濃煙升近15M高！深夜烈火逼近寵物店　消防員破門拯..

阿喵樓頂曬太陽...忽然「龜壓床」！媽笑翻：原來肚..

叫聲16種！最愛看電視、吃蟑螂　狐獴襲台私人飼養約..

母牛在高速公路搏命跳車　警苦追1小時…擒拿歸案才知..

貪吃弟搶走「雪橇哥哥」冰淇淋！牠傻傻站旁看：換我吃..

緊捆8圈！浪遭「藍膠帶封嘴」上下顎潰爛　一拆開就滲..

毛毛周記／討肉怕吵到媽　80KG高加索「靜音模式」..

開門見180CM驚喜...美洲獅開心「學狗汪汪叫」..

喵跳上擋風玻璃　車主「用腳驅趕」踢窗戶...下秒G..

獨派大老籲蔡英文不要連任　孫大千：標準大老亂政

加州「3萬教師下周罷工」50萬學生要去哪？　家長：..

李光洙「直覺反應」脫口叫女友：親愛的　下一秒害羞了

影／跟蹤狂！尾隨母女搭電梯到家門口　說完「抱歉」秒..

植物人呻吟「生下男嬰」！照護機構不知懷孕　鳳凰城警..

維吾爾族血統新人歌手超美！　私下超獨立「公開愛情觀..

喬治單節灌14分與衛少合砍68分　雷霆2分險勝拓荒..

兒子剛出生4天「我好無助」！　阿緯老婆「升格2寶媽..

白冰冰「TW ICE」代言高雄　雞排妹點出唯一敗筆

秦嵐穿深V魚鱗裝美如人魚！　網放大看禮服細節…「全..

寵物動物熱門新聞

餵1年不給摸　臭臉喵默送禮答謝

蟾蜍找石虎當靠山　保育員翻白眼

阿金仰頭拒吃藥　見爸下場秒張嘴

宮女媽「人肉抬轎」48KG聖上..

世界3毒漂到金山！女驚撿水母屍..

偷帶巴哥上飛機　真相讓網想翻桌

氣妻子愛狗！他高樓丟2吉娃娃害..

美洲獅見驚喜開心「學狗汪汪叫」

歐告被打針「氣整天」把媽當空氣

汪暖爐前頭頂冒煙　秒變「烤基」

7奶喵被丟森林等死　佛心哈士奇..

睡到一半被撞醒　汪爬起來怒瞪室..

狗狗誤食「粉紅鹹酥雞」1死2住..

直播餵幼犬喝酒　‎‎菜農林佳新..

讀者迴響

熱門新聞

餵1年不給摸　臭臉喵默送禮答謝

蟾蜍找石虎當靠山　保育員翻白眼

阿金仰頭拒吃藥　見爸下場秒張嘴

宮女媽「人肉抬轎」48KG聖上..

世界3毒漂到金山！女驚撿水母屍..

偷帶巴哥上飛機　真相讓網想翻桌

氣妻子愛狗！他高樓丟2吉娃娃害..

美洲獅見驚喜開心「學狗汪汪叫」

歐告被打針「氣整天」把媽當空氣

汪暖爐前頭頂冒煙　秒變「烤基」

7奶喵被丟森林等死　佛心哈士奇..

睡到一半被撞醒　汪爬起來怒瞪室..

狗狗誤食「粉紅鹹酥雞」1死2住..

直播餵幼犬喝酒　‎‎菜農林佳新..

乖汪害怕再被丟　狂奔回車上坐好

最新影片

更多

貪睡柴柴坐榻榻米打瞌睡！　下秒「綜藝摔」全家嚇傻XD

柴柴躺平爽按摩臉被擠變形　臉色突變：怎麼好像有味道

80kg高加索汪想討肉肉吃　怕吵到馬麻「氣音」喊：阿母

用力吸奶!「螺旋槳模式」啟動 尾巴轉不停

暖爐前驚見熱騰騰「烤基」　爸一旁看傻：都已經冒煙了耶

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面