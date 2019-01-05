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最愛吃菜菜！主子每天檢查阿嬤菜籃　看到地瓜葉就偷走

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▲最愛吃菜菜！主子每天檢查阿嬤菜籃，看到地瓜葉就偷走。（圖／網友Ayumi Liao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲吉米是隻超喜歡吃菜菜的萌貓。（圖／網友Ayumi Liao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／採訪報導

喜歡吃菜菜的小孩最棒了！住在新北市土城區的5歲虎斑貓「吉米」很特別，罐罐跟菜菜選擇的話，會選擇菜菜來吃。吉米每次看到阿嬤提菜籃回家，會興奮地跑過去檢查一番，如果是綠色青菜就整把偷偷摸走！

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「真的是傻眼貓咪了我們，老媽拔菜，牠一直偷吃地瓜葉XD。」從片中可見，吉米左聞聞、右聞聞，接著開啃地瓜葉。阿嬤在一旁唸說「怎麼會有這種怪貓？！」只見吉米越吃越起勁，最後將整片葉子帶走，隔壁錄影的媽媽笑說，「吉米啊～你要吃地瓜葉吃到什麼時候，這是我們的晚餐捏？」

▲最愛吃菜菜！主子每天檢查阿嬤菜籃，看到地瓜葉就偷走。（圖／網友Ayumi Liao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲吉米：好吃好吃～

媽媽說，「吉米只要看到我媽買菜回來，就會把菜偷走，藏到陽台開吃，沒給牠就會生氣！」同時也提到，吉米原本是隻流浪貓，躲在吉普車的引擎裡，沒人發現。「我們就在不知情的情況下，一路給牠載回家，最後直接收編。」

媽媽把吉米愛吃菜的模樣錄下來，分享到貓咪社團笑翻一群人，大家紛紛在底下留言，「飲食均衡的健康寶寶」、「懂得養生的孩子」、「我家的花椰菜洗完都要藏好，不然只剩下菜心」、「牠知道養生，因抗氧化解毒，聰明的貓」、「我們家的愛空心XD」、「怎麼那麼可愛啦哈哈」。

▲最愛吃菜菜！主子每天檢查阿嬤菜籃，看到地瓜葉就偷走。（圖／網友Ayumi Liao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲如果吉米沒有吃到菜菜會生氣。

知識小補充，貓貓狗狗多吃綠色蔬菜，如花椰菜、波菜、地瓜葉、芥藍菜等等，這些蔬菜含有葉黃素，可以減少紫外線傷害、抗老化，保護毛小孩的眼睛健康。

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關鍵字： 吃菜寵物地瓜葉葉黃素芥藍菜花椰菜波菜

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