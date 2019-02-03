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吼～抓到了！黑汪汪偷喝人類水杯　眼睛亂飄「裝沒事」

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▲歐告偷喝人類水杯！眼睛亂飄裝無辜：你的比較好喝咩～（圖／網友葉小花提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲白白：你們的水比較好喝咩～（圖／網友葉小花提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／採訪報導

毛小孩真奇怪，不喝自己的水，反而愛喝人類的水杯！住在新竹的7歲米克斯「白白」很調皮，這天牠偷吃阿公的冰淇淋後，默默跑去桌上找水喝，當場被媽媽給抓包。可愛的牠還「賊頭賊腦」看旁邊，一臉「阿你的就比較好喝咩～」

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「抓到了抓到了抓到了齁！自己有水不喝，整天偷喝別人的水！」媽媽如此笑說，只見影片中的白白，伸著長長的舌頭，努力舔著玻璃杯內的開水，眼看媽媽步步逼近，先裝無辜，眼神稍為閃爍，嘴巴先喝飽再說！

▲歐告偷喝人類水杯！眼睛亂飄裝無辜：你的比較好喝咩～（圖／網友葉小花提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲啊...偷喝水水被抓包！

白白有隻狗妹妹，兩隻狗在家裡很得寵，尤其阿公超級無敵疼愛牠們的！媽媽笑說，「阿公阿嬤很疼牠們，每天會煮鮮肉給2姐妹吃。如果出國，會先煮好幾天的份量，很怕牠們餓到。我們家是～狗沒吃飽，人就不能吃的概念XD」

媽媽還笑說，「阿公平常幫自己洗澡可能3分鐘不到，幫姐妹洗會花到30分鐘！阿公阿嬤沒事還會開車載出去玩，到附近公園走走，真的很幸福啊」；媽媽將白白大膽喝人類水杯的樣子錄下來，分享到米克斯社團，意外笑歪了不少網友。

▲歐告偷喝人類水杯！眼睛亂飄裝無辜：你的比較好喝咩～（圖／網友葉小花提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿公很疼愛兩隻汪姐妹！

網友紛紛留言說，「別人的水比較甜，比較好喝....（大誤）」、「超心虛的眼神」、「偷喝眼睛還一直亂飄，明明心虛了～哈哈哈哈哈」、「抓到了還會生氣」、「好可愛的小賊」、「做賊的眼神」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）  

 

更多精彩影片：

關鍵字： 米克斯水杯黑狗喝水

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