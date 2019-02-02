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狗看鏡頭自拍！擺出「呆萌45度角」...網驚：怎麼額頭一陣涼

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▲汪汪看鏡頭自拍！擺出「呆萌45度角」...網驚：怎麼額頭一陣涼。（圖／翻攝自Facebook@狗狗影片分享）

▲影片一定要看到最後...！！！（圖／翻攝自Facebook@狗狗影片分享，下同）

寵物小組／綜合報導

寵物自拍的視角就是這麼可愛！抖音用戶「594481354」日前分享一則逗趣短片，內容是一隻奶油色的汪星人，這天偷偷打開主人手機，錄下一段超莫名的短片。勾錐的牠全程「45度角」看鏡頭，最後還送了一坨大驚喜！

從短片中可見，汪星人好奇聞了聞手機，用垂垂的眼神盯看螢幕。看了一陣子後，嘴巴忘記閉緊...突然滴出超大滴「口水」，讓整個畫面相當具有臨場感，有網友看完笑說「怎麼覺得額頭一陣涼」。

▲汪汪看鏡頭自拍！擺出「呆萌45度角」...網驚：怎麼額頭一陣涼。（圖／翻攝自Facebook@狗狗影片分享）

▲啊啊啊～口水滴下來啦！

國外寵物粉專《狗狗影片分享》PO出此片，「答應我...一定要看到最後！保證你額頭涼涼的！」，吸引上萬次的觀看記錄，喜愛狗狗的網友被萌暈，紛紛在底下留言，「這個角度可愛」、「哈哈哈哈哈什麼啦」、「有沒有感覺濕濕的」、「有被滴的感覺XD」、「覺得額頭癢癢的」、「哈哈哈狗狗這個樣子好可愛喔」。

▲送養直播自己PO！呆萌貓喬鏡頭自拍　媽：不讓我關掉是怎樣！（圖／網友杜香頡提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲之前台南也有一隻貓貓「花花」自己錄直播，還會喬角度。（圖／網友杜香頡提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

答應我，一定要看到最後……保証你額頭一涼

狗狗影片分享發佈於 2019年1月5日 星期六

更多精彩影片：

關鍵字： 額頭寵物自拍鏡頭

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