ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

金幼幼跳不上噴水池...轉頭淚眼皺眉　40萬網暴動：抱緊處理！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

金幼幼轉頭淚眼皺眉，40萬網暴動。（圖／翻攝自Instagram用戶@goldenmiaretriever）

▲小阿金因為跳不上噴水池，淚眼汪汪的看著馬麻，表情很無辜。（圖／翻攝自Instagram用戶@goldenmiaretriever）

寵物小組／綜合報導

黃金獵犬溫馴又可愛的個性，獲得不少網友的喜愛。國外有隻才9周大的金幼幼，這天和馬麻出門散步走走，結果牠看到一座噴水池，就開心的衝上前去，不過儘管牠跳得多辛苦、多賣力，無奈就是跳不上去，最後牠轉過頭皺著眉，淚眼汪汪的看向馬麻，希望能得到幫助，超可愛的表情融化了40萬名網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

Instagram用戶@goldenmiaretriever上傳這段影片並註解，「目前還不夠高，不能玩噴水池。」畫面中可以看到，小金金用後腿撐著站起來，前肢放在噴水池的邊緣，看起來很想進去玩；只見牠一邊跳一邊尾巴狂搖，但就是怎樣都跳不上去，可憐的模樣看著主人就像是在說，「可以抱抱我嗎？」

影片雖然不是IG@goldenmiaretriever最新分享的，但最近被寵物粉專「goldenretrievers」轉貼後，目前已累積將近40萬次的觀看次數，粉絲們看完都在底下留言說，「這眼神太犯罪啦」、「大家別亂動，我先來！」、「阿金小時候超像娃娃的」、「哈哈哈太可愛了啦」、「快點抱緊處理」、「長大跳進去還得了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

更多精采影音：

關鍵字： 黃金獵犬阿金噴水池美國金幼幼

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

跑去跟主人告狀？你完蛋了　萌柴「神犬擺尾」把寶寶KO倒下

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

慎入！洞口卡「一團毛」以為是冬眠動物　他木棍一戳狂..

高三生染上貓癮！放學「埋頭狂吸15秒」　舒壓臉笑翻..

半夜枕邊傳「吸吮怪聲」！　他轉身一看驚呼：你已經6..

妻單手撸貓頭暖笑：牠很舒服耶～　老公羞問一句話網友..

饅頭貓擊掌下秒「咩～」　酥麻甜嗓網萌翻：融化到癱瘓..

影／連日大雨！法鬥哀怨坐門前　聽到「在家步步」秒傻..

比熊犬追鴨「撲通」跳水池　棉花糖變「小泥怪」媽超崩..

他拍片鑑定「頂級皮草」秀3招　粉絲見本尊笑噴：值得..

蛇窟挖眼鏡蛇泡酒　抓了一條再抓...貪心男遭「毒液..

黑貓洗澡竟然「褪色」水超髒！　網笑翻：洗久會變白喵

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己..

南投婦人養雞半年60隻變4隻　原來被1歲萌石虎當自..

貓店長張西西靜躺防火巷離世　闆娘落淚：牠前幾天還來..

《倉鼠人》在家孵雞吃居然違法？食物跟寵物區別

好味小姐-【貓知識】你躲不過我的耳朵的！貓咪都是順..

浪浪別哭-別害怕離別 因為牠永遠都在

柴可兔斯貓-回顧妃子小時候 橘貓果然從小就愛吃

Jessica Law羅明嘉-烏龜摸摸反應大合輯！..

沒時間照顧！飼主不要跛腳貓　裝箱「快遞」板橋收容所..

韓國弘大路倒浣熊咖啡廳　網：口袋別放東西 會被搶劫..

善耕365／泰國的好方法　改變民眾對流浪狗的刻板印..

睜眼枕邊出現「黑髮」以為老公回來了　歐告妞妞自己蓋..

靈活胖汪20秒逃脫胸背袋　聽到「散步」叼來找阿母：..

金幼幼跳不上噴水池...轉頭淚眼皺眉　40萬網暴動..

貓站長就職12周年致詞「喵～」　粉絲翻譯：放我下來..

流浪狗被小孩「嘴塞鞭炮」點燃　下巴炸爛狂滴血心靈受..

快來救我啊～汪星人受困「枕頭套」　媽笑：半夜看到會..

奴才扒淡定聖上「胸前3鈕扣」　魔性笑聲意外成亮點！

媽媽失手剃太多！黃金獵犬變「哀怨拉拉」　氣到拒絕出..

才開春就丟狗！盲汪穿雪人毛衣遭棄空屋　差點被跨年煙..

長釘貨品掉落散落一地　歸仁警主動清道排除

洪都拉斯「失敗的Man」因他翻身：一通電話等了15..

穎艾達利以原住民語宣讀誓詞　完成議員就職

屏東拓展東南亞客源　 越南、泰國踩線團來體驗

超前部署阻絕境外　南市召開防範非洲豬瘟應變會議

影／凌晨奔中壢旅館！一開門「4鬼全陰笑等著」躺床秒..

原要送養卻不捨　嘉義「市場小巨人」陳佑安賣菜報答爺..

以戰逼和　台銀退票逼華映上談判桌

宥勝南極迎風面解放「尿一半GG刺痛」　他警告：真的..

台中三井摩天輪有搭乘魔術時間！3處燈飾同時亮起浪漫..

寵物動物熱門新聞

一坨毛以為動物　一戳頭皮發麻

高三生染貓癮　下課埋頭狂吸15..

枕邊傳吸吮怪聲　他轉身超驚訝！

搭捷運尾巴被踩　導盲犬不敢吭聲

跛腳貓遭快遞到板橋收容所棄養

受虐汪只喝馬桶水　被嬤當金孫疼

媽出妙招讓「懼高汪」燦笑走吊橋

小虎斑遭棄養　還想自己戴回項圈

柴睡覺被弟硬擠　無奈皺眉讓小窩

汪想出門　聽「在家步步」秒傻眼

饅頭貓：咩～　酥麻甜嗓網萌翻！

老婆握貓臉輕撫　他一句話秒歪樓

一張照兩樣情！男嬰認真聽貓臭臉

比熊犬跳水池　棉花糖變「小泥怪..

讀者迴響

熱門新聞

一坨毛以為動物　一戳頭皮發麻

高三生染貓癮　下課埋頭狂吸15..

枕邊傳吸吮怪聲　他轉身超驚訝！

搭捷運尾巴被踩　導盲犬不敢吭聲

跛腳貓遭快遞到板橋收容所棄養

受虐汪只喝馬桶水　被嬤當金孫疼

媽出妙招讓「懼高汪」燦笑走吊橋

小虎斑遭棄養　還想自己戴回項圈

柴睡覺被弟硬擠　無奈皺眉讓小窩

汪想出門　聽「在家步步」秒傻眼

饅頭貓：咩～　酥麻甜嗓網萌翻！

老婆握貓臉輕撫　他一句話秒歪樓

一張照兩樣情！男嬰認真聽貓臭臉

比熊犬跳水池　棉花糖變「小泥怪..

失手剃太多！黃金獵犬變哀怨拉拉

最新影片

更多

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

南投婦人養雞半年60隻變4隻　原來被1歲萌石虎當自助餐啦

貓店長張西西靜躺防火巷離世　闆娘落淚：牠前幾天還來顧店

《倉鼠人》在家孵雞吃居然違法？食物跟寵物區別

好味小姐-【貓知識】你躲不過我的耳朵的！貓咪都是順風耳？

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面