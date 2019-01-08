金幼幼跳不上噴水池...轉頭淚眼皺眉　40萬網暴動：抱緊處理！

▲小阿金因為跳不上噴水池，淚眼汪汪的看著馬麻，表情很無辜。（圖／翻攝自Instagram用戶@goldenmiaretriever）



寵物小組／綜合報導

黃金獵犬溫馴又可愛的個性，獲得不少網友的喜愛。國外有隻才9周大的金幼幼，這天和馬麻出門散步走走，結果牠看到一座噴水池，就開心的衝上前去，不過儘管牠跳得多辛苦、多賣力，無奈就是跳不上去，最後牠轉過頭皺著眉，淚眼汪汪的看向馬麻，希望能得到幫助，超可愛的表情融化了40萬名網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Instagram用戶@goldenmiaretriever上傳這段影片並註解，「目前還不夠高，不能玩噴水池。」畫面中可以看到，小金金用後腿撐著站起來，前肢放在噴水池的邊緣，看起來很想進去玩；只見牠一邊跳一邊尾巴狂搖，但就是怎樣都跳不上去，可憐的模樣看著主人就像是在說，「可以抱抱我嗎？」

在 Instagram 查看這則貼文 Mia | Golden Retriever （@goldenmiaretriever）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 1 日 上午 9:55 張貼

影片雖然不是IG@goldenmiaretriever最新分享的，但最近被寵物粉專「goldenretrievers」轉貼後，目前已累積將近40萬次的觀看次數，粉絲們看完都在底下留言說，「這眼神太犯罪啦」、「大家別亂動，我先來！」、「阿金小時候超像娃娃的」、「哈哈哈太可愛了啦」、「快點抱緊處理」、「長大跳進去還得了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

在 Instagram 查看這則貼文 Mia | Golden Retriever （@goldenmiaretriever）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 27 日 下午 4:44 張貼

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