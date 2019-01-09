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吃貨汪化身職業級小偷！趁沒人注意「叼走午餐」　開心搖臀離場

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吃貨汪超商叼午餐，搖臀囂張離場。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲吃貨汪趁著沒人注意時，叼走一個西莎罐頭。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

寵物小組／綜合報導

吃飯不付錢，莫非你是想吃霸王餐！？新北市三重區一家連鎖便利商店，日前有店員在盤點貨架上的物品時，發現少了一個西莎狗罐頭，經調閱店內監視器畫面，沒想到這位竊賊是隻「汪星人」。店家無奈自認倒楣，將影片上傳臉書《爆料公社》，引發網友熱議。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

高姓網友2小時前在社團PO出這段影片並註解，「欸～付錢呀！」畫面中可以看到，一隻戴著項圈的米白色的狗狗緩緩走到生活用品區，突然似乎發現了什麼寶貝，站起來朝著前方的西莎（狗食）叼了起來；只見牠叼完下秒趕緊走到門口去找主人，一邊搖著屁股一邊快速離場，感覺心情很開心。

吃貨汪超商叼午餐，搖臀囂張離場。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲汪汪搖著屁屁、踩著愉悅的腳步離場。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）
影片貼出不到2個小時，就吸引1千多名網友按讚、分享，許多人看完影片都在下方留言打趣的說，「這麼熟練，一定是『罐』犯」、「這小偷職業級的」、「還會挑一下口味」、「有7-11真好～」、「居然還懂得拿貴的XD」、「自助餐逆？」、「該讚賞牠很識貨嗎」、「哈哈哈，自己的罐罐自己來」。

值得一提的是，類似的案件也發生在日本，有網友這天到超商買東西時，看到一隻哈士奇也在店內，更引人注目的是，牠居然在未購買食物的情況下，直接原地嗑光一盒便當，而且吃飽後仍不罷休，還叼著全新未拆封的便當想打包帶走，有網友看了還留言說，「記得那款便當是整區最貴的」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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吃貨二哈超商逛大街...趁沒人注意「叼走便當」　網笑：那款很貴！

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關鍵字： 爆料公社狗狗汪星人西莎

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