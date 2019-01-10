不論晴雨…長毛浪每天坐在路口等　趴下摀臉：主人呢？

▲長毛浪常常趴在路中央，坐出摀臉的動作。（圖／網友艾莉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

台中有隻長毛汪，大約半年前突然出現在東勢山區，但是牠不同於一般浪浪，不論晴天、雨天，都會在同樣的位置守候，還會趴在地上做出「摀臉」動作。當地愛媽與網友艾莉因此推測，狗狗可能曾經有人飼養，至今仍然在等待主人出現。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲長毛汪約半年前突然出現，每天都在同個路口徘徊。

艾莉向《ETtoday寵物雲》表示，愛媽第一次見到這隻狗狗時，還以為是附近人家所飼養的，經過詢問後才發現是浪浪，「不管出大太陽或是下雨，牠每天都在同一個路口徘徊。」她也提到，長毛汪常常傻傻地趴在馬路中央，還會做出「摀臉」的動作，應該有人教過，且模樣像是在等待著誰。

▲附近家犬會跑過來搶食，所以膽小的長毛汪時常餓肚子。

艾莉說，雖然也有可能是走失，但是餵養區位在山上，加上那風雨無阻的等待行為，推測「棄養」的機率更高，甚至可能就是在狗狗守候的路口分別。愛媽也從附近鄰居的口中聽到長毛汪的生活情況，「牠剛開始蠻親人的，但後來經歷被人丟石頭，以及附近家犬跑來搶食的經歷，現在變得有些畏懼陌生人接近，也常常餓肚子。」

▲希望長毛汪趕快找到家！

艾莉和愛媽都心疼長毛汪每天痴心等待，更不捨看到牠生活在外，希望能夠幫忙找家，「這孩子現在雖然比較害羞，但看見熟人時就會很熱情，只是需要一點時間再重新相信人類，以後一定是一個很可愛的孩子！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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