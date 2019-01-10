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六福村白老虎看到「它」萌貓魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔玻璃

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▲六福村白老虎隔空拍肉球塞奶。（影／網友Abby提供）

實習記者吳美依／採訪報導

網友Abby近日前往六福村遊樂園參訪，並在「非洲部落」主題村中看到了漂亮的白老虎們，她隨手拿起雨衣，模擬成逗貓棒的樣子揮舞，果然成功吸引注意，讓大貓頓時化身呆萌小毛孩，開心地對著玻璃狂舔，不斷拍打窗戶的Q彈肉球也萌翻網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼六福村白老虎看到「它」萌貓魂爆發　隔空拍Q彈肉球塞奶（圖／網友Abby提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲六福村白老虎超開心，對Abby隔空塞奶。（圖／網友Abby提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

影片中，白老虎趴在窗前，瞇起眼睛忘情地舔舐著，還不時暫停下來，改用肉球拍拍玻璃，似乎在邀請人類，「欸欸！你要不要進來玩？」牠熱情地和Abby隔空「Give me 5」，撒嬌模樣就像是想要找人玩耍的活潑孩子。

▲▼六福村白老虎看到「它」萌貓魂爆發　隔空拍Q彈肉球塞奶（圖／網友Abby提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲白老虎原本在遠處睡覺。

Abby向《ETtoday寵物雲》表示，自己本身是貓奴，加上讀過相關文章，想要測試看看貓科動物是否真會有類似反應，便把剛穿完的雨衣假裝成「逗貓棒」。沒想到，原本在遠處高檯上睡覺的老虎，果然被吸引了，起床後走上前來開心地舔玻璃，腳丫也一直踩。

▲▼六福村白老虎看到「它」萌貓魂爆發　隔空拍Q彈肉球塞奶（圖／網友Abby提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲白老虎：奴才快來跟我玩R～

▲▼六福村白老虎看到「它」萌貓魂爆發　隔空拍Q彈肉球塞奶（圖／網友Abby提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲放大版肉球，療癒效果加倍！

Abby提到，這次成功召喚大貓咪，很幸運能如此近距離地觀察這迷人的動物，甚至互動許久，「那個腳丫真的好可愛，而且第一次看到老虎的舌頭，原來也有刺刺的倒勾。」但是，她比較自己拜訪過清邁老虎園的經驗後，察覺到環境有待加強，「玻璃和旁邊的水池都有明顯髒汙，旁邊的植栽也快枯萎了，如果能改善就太好了！」

Abby將她成功迷倒白老虎的影片，分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」之後，許多網友也被這「放大版主子」萌翻了，紛紛留言，「牠好像很喜歡妳」、「不知道摸下巴會不會呼嚕嚕」、「舌頭好大片」、「好想聞牠的腳」、「美女＋可愛大貓咪」也有人開起玩笑，「老虎表示：點心時間」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 老虎白老虎長頸鹿六福村

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