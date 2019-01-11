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聽到爸爸要回來了！柴犬立刻原地站立　「秒變袋鼠」舉手賣萌

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▲柴柴聽到把拔回來秒變袋鼠。（圖／IG@tushu_xiaoke_lilblack授權提供）

▲柴柴聽到把拔回來秒變袋鼠。（圖／IG@tushu_xiaoke_lilblack授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

把拔要回來了！趕快賣萌才會得人疼！桃園這隻萌萌柴「笑克」是個超無厘頭的汪星人，每當聽到媽媽高喊「爸爸要回來了」，就會馬上放下手邊事情，來回在家裡各個角落擺出「袋鼠」的姿勢，兩隻手手舉在胸前，直挺挺地坐在原地的模樣，讓家人看了都笑翻，到底從哪學來這個動作的啦！

馬麻經常在IG@tushu_xiaoke_lilblack中，分享家裡3隻汪汪的逗趣日常，她笑說，這個像袋鼠又像狐獴的姿勢，完全是笑克自己發明的，從來沒有人教牠做過這個動作，只要牠想要和家人討食，或是聽到爸媽回家時，就會馬上擺出這個模樣，並配上誠懇的眼神賣萌，就好像認為這個動作可以一秒融化家人，成功獲得肉肉或疼愛一樣。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

小提醒，寵物不宜站立太久，盡量以趴臥或坐姿為佳，以免傷到關節與脊椎。

▲柴柴聽到把拔回來秒變袋鼠。（圖／IG@tushu_xiaoke_lilblack授權提供）

▲是不是晚上偷看動物星球頻道學的！

▲柴柴聽到把拔回來秒變袋鼠。（圖／IG@tushu_xiaoke_lilblack授權提供）

▲柴：偶就是這麼會賣萌才得人疼啊～

愛撒嬌的笑克總是喜歡黏在主人身邊，像個小跟屁蟲一樣，但是要抱牠又會被拒絕；家裡的3隻狗狗中，笑克算是最聽話也最溫馴的一個，其他兩隻非常好動，喜歡亂咬床、亂尿尿等等，但笑克完全不會隨意搗蛋；而近期馬麻也懷孕了，不知道笑克是不是知道媽媽肚子裡未來有小奴才，對媽咪非常小心呵護不會亂踩，但牠卻會直接踏過把拔的肚子。

影片上傳至IG後，網友們看了全笑壞表示，「什麼鬼哈哈哈哈哈」、「被柴犬耽誤的袋鼠」、「這明明就是袋鼠哪是柴柴」、「上輩子是兔子來的」、「好像土撥鼠好可愛喔哈哈」、「狐獴！」、「殭屍狗」、「想把最好的一面讓爸爸開門就看到了」、「這是什麼神秘儀式」、「太可愛了啦哈哈哈」、「風獅柴出沒」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line




▲柴柴聽到把拔回來秒變袋鼠。（圖／IG@tushu_xiaoke_lilblack授權提供）

▲家裡3汪分別是米克斯「小黑」（左）、黑柴「圖鼠」（中）、赤柴「笑克」（右）。

▲柴柴聽到把拔回來秒變袋鼠。（圖／IG@tushu_xiaoke_lilblack授權提供）

▲這一定是半夜偷健身練的翹臀啦！

▼影片為IG@tushu_xiaoke_lilblack授權提供

▼更多精采影音

關鍵字： 柴犬袋鼠爸爸雙手回家

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