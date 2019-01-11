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奴才回來了！「長脖汪」2樓探頭迎接　網看嚇歪：好毛

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▲長脖汪趴2樓窗戶等爸回家。（圖／臉書粉專「膽小狗·屁皮」授權提供）

▲汪：為什麼現在才回來。（圖／臉書粉專「膽小狗·屁皮」授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

今天請來的工讀生脖子有點長。台北米克斯「皮皮」經常幫忙爸媽顧家，每當聽到爸爸回家的聲音，就會迫不及待地在2樓窗戶邊伸長脖子，痴痴地望著即將返家的主人，不時還會唉唉叫撒嬌，讓把拔看了都融化，趕緊進門抱抱毛孩，不過網友看了這溫馨的畫面卻歪樓表示，「晚上看的話超毛XD。」

主人經常在臉書粉絲專頁「膽小狗·屁皮」分享皮皮的逗趣生活，馬麻笑說，皮皮每天下午5點時，一定會準時守在客廳等爸爸下班，若是聽到摩托車聲，也會馬上跑到窗戶邊探頭，等到把拔上樓的時候，還會急著從玩具箱裡挑1隻娃娃上前迎接，思念之情溢於言表。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲長脖汪趴2樓窗戶等爸回家。（圖／臉書粉專「膽小狗·屁皮」授權提供）

▲工讀生給我出來！！！

▲長脖汪趴2樓窗戶等爸回家。（圖／臉書粉專「膽小狗·屁皮」授權提供）

▲汪：爸媽什麼時候才要回來好無聊...

影片上傳至臉書後，許多網友看了皮皮的長脖子紛紛笑壞表示，「哈哈哈長頸鹿？」、「狐獴你好」、「變喜德了」、「你們家有袋鼠ㄟ～～～」、「這是草泥馬吧」、「長頸族」、「真的很長」、「ㄏㄧˉㄏㄧ叫 想死你們了」、「好可愛喔！」、「有點毛毛的XD」、「晚上看會嚇到哈哈哈」、「我媽看到我晚回家也是這表情...」。

媽媽總是笑稱皮皮「個性像貓、行為像人」，牠的動作非常輕柔優雅，也不吵不鬧，就連伸懶腰姿勢也跟貓咪一模一樣，不喜歡陌生人，也不喜歡狗，但卻是個超級貓控，家人推測皮皮以前流浪時，可能有和貓咪相處過；另外，皮皮似乎也幾乎能聽懂家人說的話，若是做錯事了，主人就會要求牠和對方道歉，牠也會乖乖做，但如果覺得沒做錯，就會無奈地在原地翹屁股抗議，彷彿說著，「我又沒怎樣幹嘛道歉！」

▲長脖汪趴2樓窗戶等爸回家。（圖／臉書粉專「膽小狗·屁皮」授權提供）

▲皮皮總是會在家人進門時，送上娃娃迎接。

每當有陌生人在場時，爸媽就會慫恿皮皮去和對方撒嬌，但是這時皮皮就會害羞地躲到家人旁邊，偷偷搖著尾巴還狂爬他們，就好像小朋友的行為一樣；除此之外，皮皮其實非常有自己的想法和個性，只要覺得爸媽在客廳看電視很吵，就會受不了默默跑進房間，寧願不黏著家人也不想被吵。

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▲長脖汪趴2樓窗戶等爸回家。（圖／臉書粉專「膽小狗·屁皮」授權提供）

▲皮皮超愛拍照，總是會自己找鏡頭。

▲長脖汪趴2樓窗戶等爸回家。（圖／臉書粉專「膽小狗·屁皮」授權提供）

▲皮皮不只脖子長，還手長腳長，這身材這姿勢是要逼死誰啦！

▼影片為臉書粉專「膽小狗·屁皮」授權提供

▼更多精采影音

關鍵字： 米克斯窗戶爸爸回家脖子

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