手手靠近臀部敏感區...歐告「秒開大腿」　小七自動門模式ON

▲巴斯特：到底要摸還是不摸？（圖／粉專《Buster是一隻狗》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／採訪報導

叮咚！歡迎光臨～小七商店！來自新竹的米克斯巴斯特（Buster）一直很有自信，每次見到人類手手襲來，必定「敞開雙腿」討摸摸。而且眼睛明明沒看到，身體竟然「自動感應」開啟，宛如超商自動門一樣！

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這天巴斯特的爸爸朋友來家裡玩，跟巴斯特玩玩玩，玩到一半，發現手手一靠近臀部區，巴斯特敏感地舉起左大腿。當手指頭離開，大腿又慢慢緊閉，這下叔叔開始調皮，故意「愛摸不摸」，來來回回感應好幾趟，隔壁目睹媽媽就笑說「不要玩自動門啦～」。

▲巴哥： 我可是很矜持的呢！！......（躺）



「真的屢試不爽喔！」媽媽還提到，之前送巴斯特去住宿，保母阿姨特別傳訊息問，「為什麼巴斯特這麼愛露GG？」，當場聽完臉上三條線，直呼「欸...可能就是一種莫名的自信吧！唉...覺得丟臉XD。」

▲巴斯特愛抬腳的個性，讓老闆娘以為牠喜歡露下體。



呆萌的巴斯特好客不怕生，每次看到客人來家裡玩，必定搖著尾巴黏過去。媽媽說，「每次都覺得...嗯...說好的看家呢？啊怎麼都人人好？」而且巴斯特碰上客人，總是假裝失意，忘記自己有爸媽，愛跟著對方趴趴走。

除此之外，巴斯特的爸爸非常有才華、創意十足。他常常在巴斯特頭上妝扮各種東西，例如做成泡麵、御飯糰、玉兔、珍珠奶茶等，每次成品驚艷到不少人，媽媽則笑說，「把拔手工本來就很厲害，歷年的萬聖節都做得很誇張，去年是做御飯糰、再前一年是台北101，再前前年是台灣高鐵，『他每一年的主題都想跟台灣有連結！！！』」。

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▲爸爸手藝高超，常常將愛犬扮成逗趣模樣。

▲泡麵汪！

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