爸見柴暈倒草叢「淚水打轉」　結局讓他崩潰：還我眼淚..

▲趕快報警，有人昏過去了！（圖／網友黃譩葦授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

這裡有汪昏倒了！台北「麻吉」是隻走到哪就睡到哪的柴柴。這天爸拔整個早上都沒看見汪汪蹤影，於是心急地出去尋找，發現牠躺在草叢堆就趕緊上前查看，深怕是中毒暈倒，想不到卻聽見鼾聲如雷的打呼，才驚覺自己上當受騙，哭笑不得地說，「把我的眼淚還來。」

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▲睡到不省人事是麻吉的專長。

爸拔黃譩葦表示，當天都沒看見麻吉，擔心牠偷溜出去玩，於是抱著忐忑的心尋找，最後看見麻吉躺在草堆裡，可是怎麼叫都沒有回應，害怕牠發生什麼事，此時淚水已在眼眶不停打轉。他上前查看後，發現自己白哭了，因為麻吉只是昏睡而不是昏迷，這才放下心中的石頭。搞笑的是，麻吉聽到同事叫牠起床吃飯，還立刻甦醒過來，興奮地跑去吃點心，讓爸爸忍不住直呼，「還我眼淚來，竟然欺騙我的感情！」

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▲汪：怎樣！是你自己要被我騙。

照片上傳到臉書社團「柴犬司令部」，許多網友看完貼文後，在底下留言笑說，「快去人工呼吸！」、「拿出肉肉招喚神獸」、「有那麼累嗎」、「我來救你了」、「潑一盆水就醒了 哈哈」、「昨晚沒睡好嗎」、「那草有毒」、「柴柴：嗯～好舒服啊！讓我瞇一下就一下下⋯」。

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▲汪：好無聊啊～睡覺好了。



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