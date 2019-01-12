錢嫂柴咬錢包買雞腿　遇到同好「嗷嗷叫」：你也哈這味

▲對面的，這攤好吃喔！（圖／網友Jenny Wang授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

「對面的～原來你也愛這家！」高雄Yuuna是隻無肉不歡的柴柴，每天都吵著要吃肉肉，吃不到就會鬧脾氣，一整天不理人。這天馬麻騎車帶牠去買最愛的鹽酥雞，沒想到剛好看到一隻柴犬也在等主人買雞腿，滿心期待的表情和愛犬一模一樣，馬麻Jenny Wang笑說，「遇到同好的感覺。」

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▲汪：給我肉肉！

照片中可以看到，馬麻帶Yuuna去買肉肉，剛好巧遇另一位帶狗的飼主，坐在機車上的Yuuna恰巧和對面柴犬相望，2汪臉上表情都充滿渴望與喜悅，眼神示意像是在交流說，「這家口味不錯！」接著，2汪看見各自主人滿載而歸，都激動地跳來跳去，尾巴還不停旋轉，希望能快點回家吃到香噴噴雞腿。等到雙方分開後，2隻柴柴還互相「嗷嗷叫」，彷彿在對彼此說，「下次約一波！」，讓Jenny Wang笑說，「難道這種狗都特別愛吃肉。」

▲看什麼看！還不快去買雞腿。

Jenny Wang說，Yuuna是出了名的「錢嫂汪」，家裡的錢「只進不出」，除非是要買肉肉，否則一切免談。嗅覺靈敏的Yuuna擁有異於常人的「聞錢鼻」，每當家人要去買雞腿，都會問牠「錢包呢」，而牠也能三兩下就叼著千元大鈔過來。Jenny Wang補充說，這動作是Yuuna自己學的，並沒有特別教牠。

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▲汪：我是家中管錢的！

照片上傳到臉書社團「柴犬司令部」，不少柴友看到這幕笑到噴飯，紛紛留言表示，「同好也愛炸雞的啦～」、「帶去認識」、「又咬錢來買肉肉」、「好有趣的畫面」、「下次約一波」、「怎麼可以那麼可愛啦～～」、「相揪去買雞腿」、「主人吃皮狗狗吃肉哈哈」。

▲美尻辣妹是我。



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