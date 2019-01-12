汪女兒遺憾五短身材…爸幫P圖圓夢變「巨腸」　牠氣壞拒吃晚餐

▲短腿黃被爸爸P成巨香腸。（圖／飼主Alonzo Mosely提供）

寵物小組／綜合報導

把拔壞壞！可愛的米克斯狗「短腿黃」，汪如其名有著短短的四肢。有次飼主Alonzo Mosely心血來潮幫牠後製照片，將身體拉得長長的，但小小短腿卻沒有跟著拉長，反倒變成一隻超長又圓滾滾的臘腸狗，讓網友們看了笑翻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Alonzo Mosely在臉書社團「有點毛毛的」寫道，「胖女兒生前曾向我表示，她這輩子有個小小遺憾→ 五短身材。身為父親，我當然會想做點什麼幫她圓夢。」於是他將愛犬到海邊玩的照片拿來P圖，完成後還興沖沖拿給對方看，但狗狗卻立即轉身頭也不回的走了，當晚甚至嘔氣不吃飯，讓Alonzo Mosely滿腹疑惑，「明明身軀有變長啊...我真不明白胖女兒為何不開心果然是：胖女兒心如海底針啊！」

網友們看了照片，紛紛留言笑說，「人家要的是腿長啦」、「誰想只有身體變長啦」、「這位爸爸………你很故意耶」、「變臘腸狗了」、「她：好歹也要有點腰身吧…」、「變巨腸了」、「拔拔壞壞，是要拉直不是拉長，這樣很像香腸……」、「她會恨死你的……。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲可愛的阿汪有著4條小短腿，加上圓滾滾身材，被戲稱是「五短身材」。（圖／飼主Alonzo Mosely提供）