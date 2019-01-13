我要吃肉肉！「 小餓魔」闖廚房狂喵催飯　媽：好像永遠吃不飽

▲愛媽笑說，「牠好像永遠吃不飽，看到奶瓶就瘋狂！聽領養人說每天都上演催飯叫聲ＸＤ。」（圖／花蓮愛媽楊兩光提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／綜合報導

叫得好像多天沒吃飯一樣！花蓮愛媽楊兩光日前收到認養人傳來的短片，得知之前親手奶大的4個月大小奶貓「蜜寶」好貪吃，每次看到新媽媽在廚房弄飯，就會自動咚咚咚跑進去，發出魔性喵喵音，瘋狂催促「阿母快點給飯」！

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全天下的橘貓都是一個樣，就是非常愛吃，當然蜜寶也不意外！影片中，蜜寶在媽媽後面發出超高音的喵聲，焦慮地喵喵喵、走來走去。這時，媽媽一邊忙、一邊說「好了～好啦！吵死啦」，但是蜜寶完全不理會，繼續狂喵催飯，好像餓了很多天似的。

▲一邊撒嬌一邊施壓的蜜寶。



愛媽楊兩光笑說，「以前奶牠時，一天就吃非常多餐。每次見主人開罐頭，就會一直叫一直叫！」同時也提到，蜜寶小時候很虛弱、眼睛未開，被人丟在市場，後來親手照顧，顧成頭好壯壯後送給現在的認養人。

楊兩光將蜜寶的萌影片分享到貓咪社團，網友看完紛紛在底下留言，「阿橘的基因還吃宵夜，會胖死啦」、「哈哈好幸福的小橘橘」、「是有沒有那麼餓啦～」、「叫得跟虐貓一樣，好幾天沒吃」、「果然是橘貓」、「橘貓就是這麼浮誇」、「好可愛呀」。

▲蜜寶是在菜市場救起的小貓。



▲眼睛超圓超可愛的！



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