4億年古神獸「腔棘魚」　肚裡竟翻出樂事洋芋片塑膠袋

寵物小組／綜合報導

「4億年來都沒變的『活化石』腔棘魚也無法倖免於人類的垃圾。」環境保護組織Blue Planet Society在臉書上分享一張照片，一隻死去的腔棘魚被剖開肚子後，裡頭竟有一個樂事洋芋片的包裝袋。這個畫面引發熱議，也讓百事集團重新檢視自己旗下公司的產品，並承諾將會在2025年發展出100%可生物分解的環保包裝。

國外網友Libby Eyre轉載這張照片並寫道，百事公司10年前曾開發一款以植物材料製造的「綠包裝」，可以在14星期內自然分解，但卻被消費者嫌棄「袋子太吵」；2年後，百事公司又推出一款更安靜的生物可分解包裝，無奈仍不受歡迎，最後他們決定將消費者導向「回收」，然而從許多「受害動物」的慘樣看來，好好回收每一個傳統塑膠袋幾乎是不可能的任務。

這隻腔棘魚正是受害者之一，牠的屍體在印度尼西亞海域被發現；漁夫將這條「神獸級」生物打撈起來後，竟在牠肚子裡發現了洋芋片的塑膠包裝袋，也就是說，牠的死因級可能是因為誤食了海洋垃圾。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

這令人震驚的畫面於2011年時被記錄下來，但卻沒有像抹香鯨、海鳥等受害者一樣受到強烈關注，直到去年8月，Blue Planet Society將此圖po上臉書，才正式引發軒然大波。百事集團對此也相當重視，承諾會在2025年時發展出100％可生物分解、可堆肥或可回收的包裝。

Libby Eyre最後寫道，先別管小行星、火山爆發或外星人了，「這個星球的死亡是來自我們。我們都是消費者。我們都有責任。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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