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柴柴舉「雞翅手」爽按摩　嘴邊肉一擠網笑歪：撞臉鬆獅啦！

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柴柴享受按摩，嘴邊肉一擠變鬆獅。（圖／翻攝自Instagram用戶「kplan_haru」）

▲這...這真的是柴犬嗎！？（圖／翻攝自Instagram用戶「kplan_haru」）

寵物小組／綜合報導

這位按摩師Hen可以！日本Instagram用戶「kplan_haru」有段逗趣的影片最近在網路上瘋傳，內容是柴柴Haru這天躺在床上給爸拔按摩，沒想到按到頭部時，Haru的嘴邊肉突然被擠了一下，此時牠的臉瞬間變形，成了一隻鬆獅犬，有趣的模樣讓許多網友看了哈哈大笑！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

郭姓網友8日在寵物社團《柴犬司令部》轉貼這段視頻並註解，「帝王級的享受。」畫面中可見，柴柴Haru躺平在床上並在空中舉起「雞翅手」，眼神迷茫正享受著按摩；只見飼主輕輕推拿著臉部，可愛又Q彈的嘴邊肉馬上讓臉變形，五官被肉肉擠壓的模樣就彷彿是隻鬆獅犬呢！

這段影片雖然不是IG上最新分享的，不過最近被網友轉貼到寵物社團，可愛的模樣再次引發網友熱議，不到一日就累積上千個按讚數，許多人看完都紛紛笑說，「哈哈哈笑暈」、「真是太可愛了」、「擠起來根本鬆獅」、「服務太好了」、「雞翅手好搶眼XDD」、「享受的架勢也太讚了，我可以提供精油哦」、「軟綿綿一臉爽樣」。

先前柴柴Haru也有分享一段可愛的影片，畫面中主人不斷想要靠近愛犬討親親，沒想到柴柴卻不領情，不管怎樣就是不肯讓對方親，超固執的個性讓不少粉絲們直呼，「真不愧是柴犬！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

更多精采影音：

關鍵字： 柴柴柴犬鬆獅犬按摩嘴邊肉日本

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