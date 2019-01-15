浪浪跪姿討完早餐「瞇眼倒地」...她困擾PO文　狗友「3字神解」網笑翻

▲小黃浪浪吃完早餐便瞇眼倒地，讓當事人相當困擾。（圖／網友Jessie Wu授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者吳鎮良／採訪報導

若是在戶外遇到浪浪做出這個舉動，你可要有心理準備了！住在高雄的網友Jessie Wu前陣子和家人一同到新竹露營，只是當她正要走出帳棚時，竟看到一隻小浪浪在面前呈趴跪姿討食物吃，而且吃完還直接倒地，困惑的她拍下照片PO到網路上尋求幫助，而許多狗友們一看到便知道發生了什麼事......。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Jessie Wu在寵物私人社團上傳多張照片並註解，「剛跟我討早餐的幼汪，吃完就變這樣，請問是怎麼回事？」畫面中可見，這隻土黃色的小浪浪先是趴跪在草皮上討食物，成功要到早餐後變大口大口的享用，只是才剛吃完，牠卻沒有回去找自己的爸爸媽媽，而是直接側倒在地上，看起來像是睡著了。

▲可愛的小黃呈趴跪姿討食。（圖／網友Jessie Wu授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲吃到閉上眼睛～（圖／網友Jessie Wu授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



Jessie Wu透露，一早我走出帳篷就看到遠方有個黃色小小的身影朝我靠近，我戴上眼鏡發現是一隻小狗。她說，「我拿一些肉乾給狗狗吃，不過吃完卻像照片中一樣倒在那，剛開始我以為是死掉了，因為動也不動，但我走進摸摸牠，發現狗狗的尾巴忍不住搖了起來，原本緊閉的眼睛也變成瞇瞇眼。」

這組照片分享在寵物社團後，很快就引發狗友們熱議，許多人紛紛留言，「好漂亮的狗狗」、「是不是想要吃更多？」、「真有禮貌的孩子，跟人要東西吃還會趴跪」；也有人是過去有遇到類似的事情說，「遇到詐騙集團了」、「三個字，求包養」、「賴定你了」、「是要你收編牠」。

▲小黃後來甚至倒到另一邊。（圖／網友Jessie Wu授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲汪：怎麼都沒人理我阿？（圖／網友Jessie Wu授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



雖然這則貼文在網路上吸引了上千個按讚數，網友的神回覆也讓不少人笑翻，不過這則貼文卻遲遲沒有更新，讓許多狗友們好奇這隻精明的浪浪，究竟有沒有順利跟著版主回家？對此，《ETtoday新聞雲》的記者日前有聯繫到該名PO文的網友Jessie Wu。

Jessie Wu說，「謝謝大家的關心！這隻狗狗非常聰明，其實第一天我到營區時牠就有走過來，嘴上還叼著一根樹枝，好像要跟我交換東西一樣，不過我才一轉身要拿食物，牠就走去隔壁帳棚了哈哈～聽營區負責人說，狗狗是附近的浪浪生的，媽媽不見了，其他9隻兄弟姐妹都給有緣人認養了，只剩下牠跟爸爸還在這裡。狗狗很乾淨、很可愛也很聰明，可惜家裡已經有2隻大寶貝了，實在不能再養了。這邊的人都對牠很好，除了狗狗會自己去討食之外，營區老闆也會給牠食物吃，也會幫牠洗澡，希望有想飼養的人可以到現場來看看牠。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

＊避免有心人士舉發，如想到現場看小黃的讀者，請私訊《ETtoday寵物雲》粉絲團。

▲最後小黃爬上小坡，回去找爸爸了。（圖／網友Jessie Wu授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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