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虎斑貓「魔性扭屁屁」硬塞紙箱　網狂重播笑翻：滿出來啦

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▲豆花的魔性扭臀舞，讓網友重複看超多遍。（影／Instagram帳號「dh_hanako」授權）

實習記者吳美依／採訪報導

喵皇就是任性！虎斑貓「豆花」看見紙箱，開心地想要進去窩一下，但卻尺寸不合，只好不斷調整方向「喬」位置，只見牠的腳腳在原地踏著小碎步，翹臀隨之扭來扭去，努力想要擠進寶座，從遠處看起來就像在跳舞。飼主蘇小姐在旁邊簡直快笑翻，「牠很困擾，看得出來嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼虎斑「魔性扭屁屁」硬塞紙箱　網狂重播笑翻：滿出來啦（圖／Instagram帳號「dh_hanako」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲豆花扭扭喬位置，還換方向再來一次。（圖／Instagram帳號「dh_hanako」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

▲▼虎斑「魔性扭屁屁」硬塞紙箱　網狂重播笑翻：滿出來啦（圖／Instagram帳號「dh_hanako」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲豆花的屁屁搖來搖去，看起來快滿出來了。

蘇小姐接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，如果主子心情好，想找個舒服的地方窩時，都會像影片中一樣扭屁股，「我以前還帶牠看醫生，但不是屁股癢，就是一個特別的習慣，而且不管在床上、枕頭上都會。」她也補充，豆花當時是用後腳在踢，很認真地想要找到好位置呢。

▲▼虎斑「魔性扭屁屁」硬塞紙箱　網狂重播笑翻：滿出來啦（圖／Instagram帳號「dh_hanako」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲豆花拿魚當枕。

蘇小姐提到，2017年她興起養貓的唸頭，透過好友參與的關懷社團，領養患有口炎的豆花，「牠以前食慾很差，整隻瘦巴巴的，和現在肥美的樣子相差很多。而且，治療過程中還好幾次跑急診，幸好做完半口拔牙手術後，現在已經康復，每天都很開心。」

▲▼虎斑「魔性扭屁屁」硬塞紙箱　網狂重播笑翻：滿出來啦（圖／Instagram帳號「dh_hanako」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲豆花個性傲嬌，最喜歡被打屁屁。

蘇小姐形容豆花「傲嬌得要命」，最愛討摸摸、打屁屁，但一被碰到肚子就立刻翻臉不認人，「抱抱的時候還會計時，超過1分鐘就開始嘶吼。」她笑著提到，喵喵動作靈活，能徒手抓住小小蒼蠅，但看見陌生人就會害羞地躲起來，一整個下午都看不見貓影。

▲▼虎斑「魔性扭屁屁」硬塞紙箱　網狂重播笑翻：滿出來啦（圖／Instagram帳號「dh_hanako」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲豆花治癒口炎，現在漂亮又肥美～

虎斑貓跳著俏皮舞姿的影片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後讓許多網友萌翻，紛紛留言，「這是母雞要孵蛋嗎？」、「紙箱扭臀舞」、「大咖稱～」、「喵皇表示：我在抓屁股，屁股癢啊」、「給倫家換大點的箱子啦！」、「扭著扭著就塞進去的概念」、「跟我擠不下牛仔褲硬塞一樣，左邊轉轉～右邊轉轉～」、「我看到一隻海獅在跳舞。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 虎斑貓米克斯紙箱

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