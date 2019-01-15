東森寵物雲X自然美護膚3.7折起　快到大直ATT和毛孩一起變水水！

▲東森寵物雲商店合作自然美護膚美體。（圖／東森寵物雲大直ATT概念館提供，下同）

寵物小組／綜合報導

新年就是要揪毛孩一起變漂亮好過年！東森寵物雲大直ATT概念館合作台灣品牌《自然美》，即日起推出全新優惠活動，只要憑ATT大直店自然美課程消費發票，或是東森寵物雲ATT概念館消費寵物美容水療發票，就能享有指定優惠3.7折起，寵愛毛孩的同時，也要對自己好一點！

▲東森寵物雲新年優惠開跑囉！

國際教師級美容師Candy Liu劉淑蕙老師，是台灣第一位以講師身分，受邀遠赴歐洲講習寵物美容的專業教師，她率領優秀的A級老師Nicole與佳佳，悉心照料毛小孩，用熱忱提供最有溫度的服務，並用200%的用心跟牠們相處與互動，期盼每隻毛孩來到這就像回到另個家。

寵物美容師多少會遇到毛孩抓咬，但是Candy老師的雙手卻是白白淨淨，沒有什麼傷痕！她提到，很多傷害都是人為因素，只要多一點用心和小心，這些都可以避免。「有一次學生問我『老師～你手上都沒有傷欸』，我也才發現到！哈哈！所以用心真的很重要，你願意花多少的心思取得信任，牠們就願意回饋你多少。」

▲國際教師級美容師Candy老師以200%的用心和毛孩相處。

▲美容師提供最有溫度的服務，期盼每隻毛孩來到這就像回到另個家。

ATT 4 Recharge於2018年12月23日盛大開幕，東森寵物雲概念館位在ATT大直店的三樓，整間店「全面透明化」，讓大家看得一清二楚，爸爸媽媽可以去逛街、去隔壁自然美做SPA，享受完再回來接漂亮的毛小孩。Candy老師也特別提到，店裡除了洗澡與造型設計，毛孩還可接受精油按摩、SPA舒壓、皮毛健康管理，有認真與專業的技術服務，細心呵護您家寶貝的皮毛健康。

▲專業級寵物美容團隊提供毛孩最高品質的服務。

▲汪星人看起來很滿意美容師的服務呢！

凡消費期間自1/9至2/17止，只要憑ATT大直店自然美課程消費發票，就能享有東森寵物雲ATT概念館寵物美容水療5折優惠，以及該店寵物用品8折優惠，限享各一次；另外，憑東森寵物雲ATT概念館消費寵物美容水療發票，也能享自然美ATT大直店體驗課程優惠價，原價2700元的臉部護理下殺999元，而原價3000元的身體護理也只要1299元，限各享一次，多種超值優惠等你來搶購！

▲即日起至2/17止，至ATT大直店消費即享有指定優惠。

【東森寵物雲ATT概念館】

電話：(02)7701-7880

地址：台北市中山區敬業三路123號ATT大直店3F

門市營業時間：週一至週日11:00-22:00

