黑貓掌下「偷藏泰迪熊」？　網拉近看...白色小肉墊萌炸

▲看似一張平凡的黑貓照片藏有玄機。（圖／翻攝自「爆廢公社」，下同）

寵物小組／綜合報導

怎麼有喵出門也要偷帶娃娃啦！一名網友在臉書公開社團「爆廢公社」分享了數張照片，一隻肉肉的黑貓走在路上看似平凡，但眼尖的網友卻發現牠「偷藏泰迪熊」，仔細一看，喵喵走路抬起的後腿，白色小肉墊大方露出，網友拉近一看才發現，這可愛的小肉掌竟撞臉泰迪熊，萌翻眾人！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

郭姓網友PO出照片後註解表示，「有泰迪熊。」原本看得一頭霧水的網友們，直到點進第二張照片立馬秒懂，黑貓走路時微微抬起的後腳，露出了白色萌萌小肉掌，腳趾和掌心的形狀合起來剛好像是一隻小泰迪熊，不說還以為這隻黑貓出門偷帶小熊軟糖呢！

▲根本就是一隻完整的泰迪熊啊！

照片轉發至臉書後，網友們看了紛紛被融化表示，「太可愛了！」、「好可愛啊～～」、「被萌翻了」、「好眼力」、「我家也有泰迪熊！」、「歐買尬好可愛」、「這樣也被你發現！」、「這個太隱藏版了吧XD」、「像小熊軟糖！」、「貓貓肉球啊～」、「4隻剛好湊一桌～」、「養一隻貓，貓與熊掌皆可兼得」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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