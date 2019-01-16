碰瓷橘貓引擎蓋上熟睡　頭饋擋風玻璃「裝車禍」！網：詐騙罐罐

▲橘貓橫躺車上像是「假車禍」。（圖／網友阮銘偉授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

這樣會被誤會啦！台中網友阮銘偉日前在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」中貼出一系列照片，只見貓皇「橘咪」霸佔車子，不但在引擎蓋上呼呼大睡，還把頭饋在擋風玻璃上，伸直身體的樣子讓人誤以為發生命案了！

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▲喵：交出罐罐來，不燃我要出爪了！

這天橘咪正躺在引擎蓋上享受日曬，順便睡個午覺，沒想到牠睡得太舒適，竟然把頭饋在擋風玻璃上方，手還輕輕抱住雨刷，太過放鬆的睡姿讓人誤以為牠出車禍了！阮先生受訪時表示，橘咪大約餵養了2年，天天都有固定飼料和罐罐可以享用，但一開始貓咪非常害羞膽小，現在則是各種大剌剌睡姿，甚至會跟人搶位子坐，可見牠已經對這個環境十分放心。

▲橘咪會到室內霸佔椅子睡覺。

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橘咪「假車禍」照片上傳後，引來不少網友笑翻留言，「玩雨刷玩到睡著？」、「這應該是最新詐騙手法」、「假車禍，真歛罐」、「喵皇：朕的下半生，該你伺候了」、「雨刷新功能：逗貓棒！」、「遇到碰瓷黨，負責到底吧」、「牠在幫忙喬雨刷啦」、「很像命案現場」、「沒罐罐，別想走！」。

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