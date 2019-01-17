ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

影／猴子突然衝出來！　中山大學學生騎車撞上慘摔後門路邊

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

寵物小組／高雄報導

騎車上路真的要注意安全！中山大學一名學生日前騎車往學校後門時，突然遇到半路有猴子衝出，他因閃避不及撞上，連人帶車慘摔路邊。驚險過程全被後方車輛的行車紀錄器給拍下來，發布至校內臉書社團引發學生一片譁然。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

據了解，這起車禍發生在鼓山區萬壽路通往中山大學後門的方向，車禍同學的傷勢據說不太好，不過他本人不願意透露太多，只希望能藉著影片讓學校多關心學生的行車安危。然而，因事發地點並不在校區範圍內，目前並未將事件通報給校方知道。

影片中，可以看到機車行近轉彎處時，突然有隻猴子從草叢裡衝出來，同學根本反應不及，撞上去後整輛車重心不穩摔倒路邊，還差點掉進路旁水溝裡，後方熱心同學見狀也趕緊停車幫忙。突然衝出的猴子似乎也受了不小驚嚇，被撞後在馬路上滾了一圈，急忙爬起衝進對向草叢中消失，傷勢未知。

▲猴子突然衝出來！　中山大學學生騎車撞上慘摔後門路邊。（圖／中山大學同學提供）

▲獼猴突然衝出來，學生騎車閃避不及撞上。（圖／影片截圖／中山大學同學提供）

▲猴子突然衝出來！　中山大學學生騎車撞上慘摔後門路邊。（圖／中山大學同學提供）

▲獼猴倒地翻滾一圈，騎車同學也重心不穩傾斜。（圖／影片截圖／中山大學同學提供）

▲猴子突然衝出來！　中山大學學生騎車撞上慘摔後門路邊。（圖／中山大學同學提供）

▲同學摔慘，獼猴則爬起來竄進對向草叢消失。（圖／影片截圖／中山大學同學提供）

影片貼到校內臉書社團後，除了許多同學互相提醒騎車小心、速度慢點之外，也發現不少人都有類似經驗，「我也差點撞到猴子過」、「我之前也差點碾爆」、「上次也是有學生在我面前壓過吱吱，差點摔車好險人沒事」；另外也有同學建議，「應該要考慮蓋動物通道」。

根據台灣動物路死觀察網（路殺社）統計，2011年到2018年間，全台道路的動物死亡事件資料就有超過13萬筆，其中台灣獼猴就有66筆路殺紀錄。此外也有許多是相當珍貴的保育類動物，如綠蠵龜（35筆紀錄）、領角鴞（605筆紀錄）、食蟹獴（157筆紀錄）、穿山甲（69筆紀錄）、石虎（65筆紀錄）。

《ETtoday新聞雲》記者致電中山大學學生事務處，被轉接到秘書室後多次致電都無人接聽，直到截稿前仍無法取得校方相關回應。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▼更多影音。

關鍵字： 中山大學台灣獼猴猴子騎車車禍

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

頑皮小阿金爬沙發腳滑摔下　一臉呆萌起身：我沒事啦～

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

白貓跑到窗外…轉身想回卻踩空　「攀住磁磚」撐2秒墜..

google地圖看到死去的家人…熟悉眼神回眸　她淚..

有毒43cm蜈蚣當寵物「足肢狂動爬手臂胸口」　台飼..

形狀超18禁！海邊出現神秘「透明果凍狀」...連老..

影／幫貓洗澡「安全帽、穿雨衣」包緊緊　網笑：要去看..

小萌貓惹人愛…長大後長相疑被盜帳號　網笑歪：被欠很..

骷髏比特犬關籠渴餓一周　1個月後「幸福肥」滿臉笑容

萌貓取名「柴犬」長大只會「汪汪叫」　媽：你要學貓叫..

熟悉的阿金最對味！喵爬頭頂「忘情吸狗」　汪眼神死求..

最寂寞青蛙脫單了！動員全球耗10年終於尋獲另一半　..

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半..

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你..

指揮棒法逗貓「起駕」比主子嗨　網笑：這奴才肯定是吃..

黃金鼠寶寶鑽聖上懷裡「求溫暖」 打哈欠下秒遭白尾巴..

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...

虎斑貓「魔性扭屁屁」硬塞紙箱　網狂重播笑翻：快滿出..

小呆狗找3遍沒發現就在身邊　喵星人傻眼：犬類果然都..

打我啊笨蛋！黑柴挑釁巴赤柴　遭「引擎聲」回擊委屈哭..

好味小姐-【貓日常】一日志工體驗！剃蛋蛋毛超緊張

影／猴子突然衝出來！　中山大學學生騎車撞上慘摔後門..

以為沾到巧克力！她舔手「吃到貓屎」崩潰　味道曝光笑..

2柴搭肩玩耍「前前後後」　爸一個動作秒變愛情恰恰

她秀「滿屋破爛紙箱山照」吐心聲　貓奴狂推：千萬不能..

智利汪星人亂入400公尺賽跑！　內道狂奔搶下第一名

她日花5hr陪伴…膽小浪橘吃飽了「泛淚緊抱大腿」貓..

虐童堂姊遭起底…「家中還有貓」　台南動保處回應了！

6公尺眼鏡王蛇闖家門嚇壞23歲女　鄉民圍觀搶摸「報..

健身房虎斑貓教練「擊掌幫加油」　學員笑著再跑10圈..

賓士貓綜藝摔土坡「溜滑梯」　問號臉萌定格5秒：誰推..

今低溫下探13℃！你知道日韓偏好的「玉蜀黍式穿法」..

菜鳥唐西奇從不慌張獲隊友尊重　波波讚難得「極度不凡..

酒駕海龍PK 26歲鮮肉警「還咬一口」　網怒：酒空..

裝修工「16樓刷牆」遭割斷安全繩　屋主怒：他踩髒我..

《天空之城》17集關鍵劇本確定外流！　網友看小道驚..

「活魚饅頭」紋理激真！切開還見「十字骨」　網看呆：..

買了它，唇頰、修容全搞定！超好用的「水彩霜」霧面質..

年後轉職潮要來了！就業博覽會釋出破萬個職缺　首場2..

運動科學輔助訓練　王建民：對球質、球速有幫助

大貨車走舊蘇花　通行證申請已公告

寵物動物熱門新聞

貓咪跑到窗戶外　轉身失足摔下樓

大象母子悲躲燃燒彈　印村民狠砸..

google地圖看到熟悉眼神回..

有毒大蜈蚣爬身上　他登國際版面

形狀超18禁　海邊出現透明果凍..

仙氣喵「靠臉吃飯」上千網笑翻！

看鹽水蜂炮？幫貓洗澡全副武裝包..

貪吃喵狂嗑玉米　魔性聲網狂重播

全家染汪癮　網推：這部位是極品

萌貓長大疑被盜帳號　網笑：被欠..

南迴鐵路發現4M巨蛇「斷成兩半..

骷髏汪關籠渴餓一周　1個月後幸..

萌貓取名「柴犬」長大只會汪汪叫

喵爬頭頂「忘情吸狗」阿金眼神死

讀者迴響

熱門新聞

貓咪跑到窗戶外　轉身失足摔下樓

大象母子悲躲燃燒彈　印村民狠砸..

google地圖看到熟悉眼神回..

有毒大蜈蚣爬身上　他登國際版面

形狀超18禁　海邊出現透明果凍..

仙氣喵「靠臉吃飯」上千網笑翻！

看鹽水蜂炮？幫貓洗澡全副武裝包..

貪吃喵狂嗑玉米　魔性聲網狂重播

全家染汪癮　網推：這部位是極品

萌貓長大疑被盜帳號　網笑：被欠..

南迴鐵路發現4M巨蛇「斷成兩半..

骷髏汪關籠渴餓一周　1個月後幸..

萌貓取名「柴犬」長大只會汪汪叫

喵爬頭頂「忘情吸狗」阿金眼神死

3年存滿整盆「貓毛貢丸」當玩具

最新影片

更多

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

指揮棒法逗貓「起駕」比主子嗨　網笑：這奴才肯定是吃了貓草

黃金鼠寶寶鑽聖上懷裡「求溫暖」 打哈欠下秒遭白尾巴頭：緊睏！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面