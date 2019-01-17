影／猴子突然衝出來！　中山大學學生騎車撞上慘摔後門路邊

寵物小組／高雄報導

騎車上路真的要注意安全！中山大學一名學生日前騎車往學校後門時，突然遇到半路有猴子衝出，他因閃避不及撞上，連人帶車慘摔路邊。驚險過程全被後方車輛的行車紀錄器給拍下來，發布至校內臉書社團引發學生一片譁然。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

據了解，這起車禍發生在鼓山區萬壽路通往中山大學後門的方向，車禍同學的傷勢據說不太好，不過他本人不願意透露太多，只希望能藉著影片讓學校多關心學生的行車安危。然而，因事發地點並不在校區範圍內，目前並未將事件通報給校方知道。

影片中，可以看到機車行近轉彎處時，突然有隻猴子從草叢裡衝出來，同學根本反應不及，撞上去後整輛車重心不穩摔倒路邊，還差點掉進路旁水溝裡，後方熱心同學見狀也趕緊停車幫忙。突然衝出的猴子似乎也受了不小驚嚇，被撞後在馬路上滾了一圈，急忙爬起衝進對向草叢中消失，傷勢未知。

▲獼猴突然衝出來，學生騎車閃避不及撞上。（圖／影片截圖／中山大學同學提供）

▲獼猴倒地翻滾一圈，騎車同學也重心不穩傾斜。（圖／影片截圖／中山大學同學提供）

▲同學摔慘，獼猴則爬起來竄進對向草叢消失。（圖／影片截圖／中山大學同學提供）

影片貼到校內臉書社團後，除了許多同學互相提醒騎車小心、速度慢點之外，也發現不少人都有類似經驗，「我也差點撞到猴子過」、「我之前也差點碾爆」、「上次也是有學生在我面前壓過吱吱，差點摔車好險人沒事」；另外也有同學建議，「應該要考慮蓋動物通道」。

根據台灣動物路死觀察網（路殺社）統計，2011年到2018年間，全台道路的動物死亡事件資料就有超過13萬筆，其中台灣獼猴就有66筆路殺紀錄。此外也有許多是相當珍貴的保育類動物，如綠蠵龜（35筆紀錄）、領角鴞（605筆紀錄）、食蟹獴（157筆紀錄）、穿山甲（69筆紀錄）、石虎（65筆紀錄）。

《ETtoday新聞雲》記者致電中山大學學生事務處，被轉接到秘書室後多次致電都無人接聽，直到截稿前仍無法取得校方相關回應。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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