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小海豹穿「塑膠帽T」浮出海面眼神求救　殊不知人類才是真凶

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（圖／翻攝自Facebook／Tor Bay Harbour Authority & Beaches）

▲原本應該美麗的海港邊出現這幅畫面，讓人心驚。（圖／翻攝自Facebook／Tor Bay Harbour Authority & Beaches）

寵物小組／綜合報導

科技發展快速的現代社會，副作用就是同樣高速製造的各種垃圾，和古人相較之下，現在的垃圾更難消滅，不只綑綁住我們的大自然，同時也讓生活在其中的其他生物難以呼吸。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

英國德文郡有人拍下港邊一幅令人心碎的畫面，當人們正在岸邊悠哉散步時，有人發現海裡有隻小海豹浮出水面，全身被藍色的塑膠袋纏住，宛如穿上一件塑膠袋製作的帽T，只露出眼睛向岸上的人們求救。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

男子馬汀（Martyn Cannan）目擊這一幕，趕緊拍下照片，想通知相關單位來救援，大約過了15分鐘、他還在聯絡時，小海豹又浮出水面，這次牠已經順利自行掙脫束縛，就像在跟人們說「沒事了，別擔心」，殊不知牠穿上的那件差點奪命的塑膠帽T，就是人類製造的垃圾。

（圖／翻攝自Facebook／Tor Bay Harbour Authority & Beaches）

▲小海豹眼神充滿無助，向岸上的人們求救。

事後馬汀PO出的照片引發網友激烈討論，有人建議「應該制定更嚴格的限塑法律，2021年之前應該禁止所有塑膠袋的生產，規定商店都要使用紙袋。」也有網友認為，塑膠袋使用沒有問題，更應該加強的是海洋垃圾的清理。還有網友說，「海豹比我們想像的更聰明，牠可能是用那個袋子在玩，並不是真的卡住。」無論如何，引發這系列討論，拍下照片的馬汀已經感到非常欣慰，期待環境保護意識能更上層樓。

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關鍵字： 海豹塑膠垃圾海洋汙染

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