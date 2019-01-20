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爸合十拜土地公　拉拉擠跪墊上吐舌許願：我要吃不完的肉肉

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▲爸合十拜土地公　拉拉擠跪墊上吐舌許願：我要吃不完的肉肉。（圖／有點毛毛的／飼主方聖昀提供）

▲熊熊學把拔跪在墊子上拜拜。（圖／有點毛毛的／飼主方聖昀提供）

寵物小組／綜合報導

有道是「心誠則靈」，本汪也要來拜拜！高雄飼主方聖昀這天到寺廟拜拜，沒想到正當他在土地公面前虔誠合十時，愛犬「熊熊」也擠到旁邊湊熱鬧，不僅2掌乖乖按在跪墊上，還吐著舌頭，似乎有話想對土地公爺爺說。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

方聖昀將照片po到臉書社團「有點毛毛的」並寫道，「把鼻在認真拜拜，你可以不要來亂嗎？」畫面中，熊熊看到把拔虔誠拜拜，也一臉正經地把腳腳放在跪墊上，可愛的模樣彷彿正在祈願，「土地公爺爺⋯⋯拜偷你許我有吃不完的肉肉！如果靈驗，我每月農曆初一、十五會帶幾顆您愛吃的麻糬來給您吃。」

▲爸合十拜土地公　拉拉擠跪墊上吐舌許願：我要吃不完的肉肉。（圖／有點毛毛的／飼主方聖昀提供）

▲可愛的屁熊笑容超燦爛。（圖／有點毛毛的／飼主方聖昀提供）

網友們看了熊熊認真拜拜的模樣，紛紛留言，「可愛」、「毛小孩也在認真拜」、「一次比一次古錐！」、「虔誠的孩子，土地公阿伯一定很開心」、「土地公爺爺一定給熊三個聖杯」、「牠很認真的陪笑」、「太可愛了啦！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

事實上，熊熊先前就曾和把拔、馬麻一起到土地公廟拜拜，當時大家忙著擺供品、整理廟桌，牠疑似因為太熱，竟然自己跑到神明桌下方納涼，即使聽到把拔叫牠，還笑瞇瞇地裝作沒聽見，就這樣靜靜等到大家拜完，才肯乖乖走出來，讓爸爸哭笑不得，「實在被打敗了...。」

▲拉拉躲進土地宮廟「當虎爺」！瞇眼賊笑：快拿雞腿供奉我～（圖／方聖昀提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲屁熊陪爸媽拜拜，疑似太熱自己躲到神明桌下。（圖／有點毛毛的／飼主方聖昀提供）

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關鍵字： 有點毛毛的拉布拉多土地公拜拜

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虎斑瞇眼躲桌下...爸以為生病 轉頭一看氣炸：真是個死孩子

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