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誤會大了！喵大爺吐舌翹腳看卡通　上千網歪樓：手放哪裡

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喵大爺吐舌翹腳看卡通。（圖／翻攝自抖音APP用戶「583669312」）

▲喵星人的背影超像一名大爺。（圖／翻攝自抖音APP用戶「583669312」）

寵物小組／綜合報導

結束了一個周末，還在想念休假時的愉快嗎？抖音APP用戶「583669312」經常分享愛喵的生活日常，逗趣又可愛的模樣讓不少網友一秒圈粉。日前有段影片在網路上瘋傳，影片中的主子坐在椅子上看卡通，姿勢既豪邁又瀟灑，不過前肢放的位置似乎有些尷尬，讓多名粉絲打趣地笑說，「手（前肢）放哪裡！？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

李姓網友前陣子在臉書公開社團轉貼這段視頻並幽默註解，「你放假在家耍廢的樣子。」畫面中可見，灰白毛色相間的主子獨自坐在木椅上，裝上擺放的平板電腦正播放著經典卡通《湯姆貓與傑利鼠》；當鏡頭拍到貓咪正面時，貓咪則是翹著腳看著前方，而且嘴裡的「粉紅海苔」還不小心露了出來。

喵大爺吐舌翹腳看卡通。（圖／翻攝自抖音APP用戶「583669312」）

▲不少網友都相當好奇喵爺的手（前肢）怎麼會放在這位置。（圖／翻攝自抖音APP用戶「583669312」）

這段影片目前已累積將近5千個按讚數、500次分享數，上百人看完都在底下留言說，「這姿勢還真夠霸氣」、「放假在家會躺著不是坐著XDD」、「工讀生你給我出來」、「貓生如此，夫復何求！」不過也有不少人歪樓只看到手擺放的位置，「是不是怪怪的...」、「應該是在看謎片吧」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

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關鍵字： 抖音貓咪翹腳臉書喵大爺

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