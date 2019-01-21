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撿到貓咪鬍鬚！去彩卷行碰運氣「中2000」　她樂：你是招財貓啊

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▲撿到貓咪鬍鬚！去彩卷行碰運氣「中2000」，飼主樂：這隻手氣好。（圖／網友Echi Chan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽媽撿到多多的鬍鬚，立刻錢財變多多。（圖／網友Echi Chan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者林韋辰／採訪報導

聽說撿到貓咪的鬍鬚會帶來好運，甚至還可以許願喔！台中市東區一名女飼主Echi Chan最近撈回一隻小萌貓「陳多多」，在某一次吃飯下，意外撿到牠的小鬍鬚，隔天帶多多打針，打完針去隔壁彩卷行碰碰運氣...沒想到還真的好運降臨，刮中了2000塊！

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媽媽帶多多去打疫苗跟全能貓，總共花費1200，多天的吃飯錢就這樣沒了。媽媽說，「當時我的車停在寵物店和彩券行中間，看完診，想說車子停在人家面前不好意思，不如買張彩卷好了！怎知一刮就中了！中了！」

▲撿到貓咪鬍鬚！去彩卷行碰運氣「中2000」，飼主樂：這隻手氣好。（圖／網友Echi Chan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲刮中2000塊剛好補貼剛剛的診療費1200。

「原來～多多你是招財貓啊！」媽媽笑說，「我在想多多是隻招財貓，自己的醫藥費，自己賺！而且很幸運能撿到鬍鬚，是多多給我的好運氣。」媽媽不僅愛收集多多的鬍鬚，連牠的牙齒、指甲也會好好保存著，希望藉此記錄牠的小時候生活，將來才不會有遺憾。

▲撿到貓咪鬍鬚！去彩卷行碰運氣「中2000」，飼主樂：這隻手氣好。（圖／網友Echi Chan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽媽吸地板會吸的很仔細，深怕錯過寶貝的小牙齒。

▲撿到貓咪鬍鬚！去彩卷行碰運氣「中2000」，飼主樂：這隻手氣好。（圖／網友Echi Chan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲這隻小貓能帶來好運氣喔～

以前的多多是隻流浪貓，穿梭在大馬路旁的花叢。媽媽在遛狗情況下遇見牠兩次，當時的牠很兇，完全不親人。媽媽說，「我原本不喜歡貓也很怕，陰錯陽差在路邊等了3個小時，用狗籠才撈回家。有養貓的、包括獸醫師，都叫我想清楚，要不要結紮後原放。但我很擔心牠被欺負或被壓死，決定先撈了再說。」

▲撿到貓咪鬍鬚！去彩卷行碰運氣「中2000」，飼主樂：這隻手氣好。（圖／網友Echi Chan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲當時在路邊流浪的模樣。

多多被帶回家飼養後，個性開始大轉變，從凶巴巴變成超親人的喵。「多多很會撒嬌，不枉費我被牠抓又被牠咬。而且大家都說我用一個小狗籠就誘捕到一隻兇的，我想就認了這個緣分吧XD。」

▲撿到貓咪鬍鬚！去彩卷行碰運氣「中2000」，飼主樂：這隻手氣好。（圖／網友Echi Chan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲愛撒嬌的多多還有一位貴賓姐姐「咪咪醬」，喜歡偷學牠的一切動作。

▲撿到貓咪鬍鬚！去彩卷行碰運氣「中2000」，飼主樂：這隻手氣好。（圖／網友Echi Chan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽媽笑說，「現在終於變成我家的孩子，很乖、很撒嬌。」

媽媽將中獎的事情分享在貓咪社團，有類似經驗的網友也在底下留言，「我也是喔～貓鬚招財」、「我也是欸！我都把貓咪鬍鬚放在手機套裡」；但不過也有貓奴哭哭說，「我撿了這麼多年怎麼就沒這麼好運」、「我們是不是太不尊敬屁孩們的鬍鬚」、「我撿到4、5根，只留3、4根的樣子，但我怎麼都沒這麼好運」、「我撿了一盒都沒中過」。

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關鍵字： 貓鬍鬚流浪貓彩券行刮刮樂好運

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