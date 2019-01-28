共用貓砂是常見途徑　預防喵喵大殺手「傳染性腹膜炎」5方法

文／PetTalk

一聽到傳染性腹膜炎，相信很多貓奴們都會聞之色變，因為貓咪的大殺手之一就是傳染性腹膜炎！

由於一般貓咪大多帶有冠狀病毒，當貓咪受到感染或環境給的壓力，就有可能會使病毒產生病變轉變為腹膜炎。

●什麼是貓咪的傳染性腹膜炎？

傳染性腹膜炎（Feline Infectious Peritonitis, FIP）是由 冠狀病毒 感染所引起，而冠狀病毒是貓咪 常見的腸道病毒 。

通常在 家中有多隻貓咪 的情況下比較容易出現， 好發於年輕小貓咪 ，通常是由母貓傳染給小貓，但成貓和老貓也有可能發病。

雖然稱為腹膜炎，不過主要導致死亡的原因是體內病毒突變，與免疫系統產生反應，導致器官發炎的系統性疾病。

●貓咪腹膜炎的症狀

貓咪的腹膜炎分為乾式（非滲出型）和溼式（滲出型）兩種形式。

這兩種形式會產生不同的症狀，有些貓咪甚至同時擁有兩個形式的症狀。

【溼式腹膜炎常見的症狀】

1、腹腔有液體堆積，導致腹部膨脹

2、胸腔內組織發炎、滲出液增加，導致呼吸困難

3、發燒

4、食慾不振

5、體重減輕、精神沈鬱

【乾式腹膜炎常見的症狀】

1、發燒

2、食慾不振

3、體重減輕、精神沈鬱

4、與多器官衰竭有關的特徵（通常與腎臟、肝臟、胰臟、神經系統或眼睛有關）

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●貓咪得到傳染性腹膜炎的原因

腹膜炎會發生在體內有冠狀病毒的貓咪身上，各個年齡的貓咪都有可能得到腹膜炎， 但在不到三歲、免疫系統發育尚不完全的小貓身上最常見 。

冠狀病毒的傳播是由口鼻直接接觸受感染的糞便而感染，共用貓砂是常見的一種感染途徑。

●如何診斷出傳染性腹膜炎

貓咪腹膜炎的診斷十分困難，最好的檢驗方法是活組織生物檢驗。透過顯微鏡檢查組織樣本，通常還會配合其他臨床症狀診斷、實驗室檢查或是血液檢查和腹部液體採樣分析等。

一、冠狀病毒抗體檢測

貓咪腹膜炎在診斷上有極大的盲點，檢測冠狀病毒抗體對於腹膜炎的診斷其實沒有直接的幫助，現今臨床上所用的檢驗試劑只能檢測冠狀病毒的抗體力價，並無法直接偵測腹膜炎病毒本身。換句話而言，腹膜炎病毒是冠狀病毒的一種，但冠狀病毒並非都是腹膜炎病毒。

二、胸、腹水檢查

如果是溼式的傳染性腹膜炎，可以進行胸、腹水的抽取來進行抹片檢查、總蛋白檢查、甚至冠狀病毒抗體的檢查。

三、血液生化檢查

包括總蛋白、球蛋白、白蛋白以及A／G比

●傳染性腹膜炎的相關治療

腹膜炎並沒有直接的治療方式，目前是使用一些支持性的療法，包括使用降低病毒增生的藥物、減少病毒對免疫反應的藥物、給予抗生素，還有幫助排出胸部、腹部積液等，來暫時緩解症狀。

一般來說，溼式腹膜炎的貓咪比乾式腹膜炎的貓咪存活的時間更短。

●如何預防得到傳染性腹膜炎呢？

病毒在一般環境下可以存活七週， 避免讓貓咪暴露在冠狀病毒的環境 是預防腹膜炎最好的方法！

• 家中有新來的貓咪要先隔離開並檢查是否有感染病毒。

• 盡量減少室內貓與戶外貓咪的接觸。

• 保持貓咪生活環境有良好的通風，定期消毒，以及食物、水碗和貓砂盆的清潔。

• 每次餵貓咪吃東西前都要確實洗手清潔。

• 目前市面上有傳染性腹膜炎的疫苗注射，但不是絕對有效。預防注射前也要先檢查PCR確認血液裡是否有無感染冠狀病毒，因為如果有感染，就算不是腹膜炎病毒，預防效果也會不佳。

其實一旦發現貓咪有異常，而且是接連好幾天，就應該放下手邊的一切、快速尋求獸醫師協助，千萬別因拖延而導致更嚴重的後果。



相信在每位無怨無悔的鏟屎官的照顧下，每隻喵皇都可以健康生活唷！

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本篇知識文由 全國動物醫院｜王允軍醫師 審稿

★本文經「PetTalk 說寵物」愛寵團隊專業獸醫師認證授權提供

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