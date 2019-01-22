萌貓穿XXL超人裝變Super Fat！　緊身背影笑翻網：要買童裝了





▲萌貓穿上2XL超人裝，竟變緊身衣！（圖／網友杜濟洲授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

再胖衣服就穿不下囉！英國短毛貓「肥仔」喵如其名，年紀小小卻有壯碩的身材，這天穿上最大號2XL的超人裝，竟然快變「緊身衣」，魁武的背影被飼主拍下，並且上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，讓不少網友笑說，「要直接買童裝了啦！」

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爸爸受訪時提到，天冷時會替肥仔穿上衣服保暖，不過現在最大號的2XL衣裳似乎快穿不下了！從照片中可以看到，肥仔正在看電視裡的美食節目，牠的背影十分壯碩，因此英勇的超人裝在牠身上竟顯得有點緊身。飼主對此也澄清，「這是角度問題才顯胖！不過老闆應該正視肥胖問題，可以出3XL的衣服了。」





▲肥仔有點小暴牙，不怕走失的個人風格。



肥仔目前快滿1歲，體重大約5.5公斤，近日剛完成結紮手術，醫生對於貓咪龐大體型表示，「還沒結紮就這麼壯，未來很可觀！」把拔也提到，其實平常都以餵食飼料為主，偶爾才會幫肥仔加點雞胸肉，應該是貓咪吸收力太好，才會比較壯！

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肥仔的超人緊身裝照片上傳後，立刻引來不少網友按讚留言，「是綁肉粽嗎？」、「厚實的背肌」、「這隻是狗狗吧！」、「人家是骨架大啦」、「這不是胖，是毛澎」、「Super Fat！」、「這是熊吧不要亂騙人啦」、「因為世界和平變胖的超人」、「這個飛不起來了」、「牠要穿浩克的衣服」。