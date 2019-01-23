調皮喵鑽棉被玩瘋　下秒卻遭3貓「蓋布袋」痛毆霸凌

▲原來喵界也會發生霸凌事件！（圖／網友舒怡授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

老師！這裡有學生在鬥毆！在台中沙鹿的飼主舒怡家中養了8隻貓咪，這天喵星人「Ian」又趁著馬麻換床單的時候，偷偷鑽近剛洗好的棉被裡爽玩，沒想到牠卻一進去就出不來了，這時不小心被身邊的3隻貓咪盯上，牠們藉機衝上前對著棉被裡的喵喵又拍又打，促成了這種「蓋布袋」的搞笑畫面，讓媽媽笑翻！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

每當馬麻將洗好的床單拿出來準備替換時，貓咪們就會跑來搗亂媽咪做家事，這天Ian一如往常鑽進棉被裡自嗨，蠕動的模樣不小心被其他2隻貓咪看見，於是牠們立馬上前壓制，沒想到這時候一旁的賓士貓見狀後也來湊熱鬧，直接巴住「布袋」裡的貓咪不放，最後Ian靠著意志力拚命逃成功，眾貓們才因此就地解散，結束了這場小鬧劇。

▲Ian：可以不要再打了嗎我臉都歪了...

▲喵喵們總是很喜歡鑽進剛洗好的棉被裡。

飼主將影片上傳至臉書社團「愛貓聯盟」後，網友看了紛紛笑壞表示，「奴才還不快護駕！」、「場面有夠混亂」、「霸凌啦哈哈哈哈」、「8+9貓咪喬事情」、「啃，誰打我」、「這不是霸凌什麼是霸凌XD」、「一群可愛的小壞蛋」、「警察先生，我要報案，這裡有毛孩被三個青年圍毆」、「就是他！給我打！狠狠的打！」、「想看被害貓的模樣」、「吼戲！吼戲！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲喵：頭要伸出來才不會被偷打。

▼影片為網友舒怡授權提供

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