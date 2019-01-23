柴柴遭逗弄！噴大量鼻涕在哥臉上　網重播3次笑翻：奴才活該～

▲柴柴的噴嚏直接打在哥哥臉上。（圖／Ye Jing Yu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／綜合報導

噴嚏來得太快～讓人無法招架！桃園有隻1歲左右的黑柴「閃電俠」，牠常常被哥哥捉弄！這天牠的小小臉蛋，被哥哥用手指頭不停繞圈圈，最後打了一個「超大噴嚏」，直接擊中哥哥的臉，惹得在場眾人笑翻！

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影片中，哥哥一邊發出聲音，一邊用手繞著閃電俠轉圈。只見柴柴忽然一個用力，噴出大量鼻涕和口水，直接往他的臉上噴去，事後則一臉悠哉，細心舔著自己的毛毛。哥哥好笑又無奈的說，「XX！怎麼會有這麼多鼻涕跟口水！」

▲閃電俠是家裡的開心果。



哥哥表示，自己平常都會這樣逗弄牠，一下幫牠抓癢癢，或是搔搔頸部、頭部和清理眼屎！偶爾還會唱唱歌給牠聽。同時也提到，「閃電俠的個性很好，不會亂咬人，出去跟狗狗玩會用撲的方式玩耍，不會用牙齒攻擊！」

▲牠平常不愛亂叫！

哥哥將短片分享到柴犬社團，意外笑翻許多網友，大家在留言處說，「我重播了三次XD真的很好笑」、「哈哈哈哈哈哈我要笑死了」、「抱這樣好像很容易打噴嚏耶，我每次這樣抱都噴」、「柴：我已經忍你很久了啦」、「X北我笑到黑姑～」，還有人笑說，「哈哈哈～奴才活該啦XD」。

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