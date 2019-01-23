養到雕像？呆萌法鬥坐車「石化」　烏溜大眼專心注意路況

▲法鬥坐車手撐扶把，石化如同雕像一樣。（圖／粉絲專頁「法國鬥牛犬-Dosh」授權提供）

實習記者呂佩倫／採訪報導

整整，石化！南投法鬥「豆噓(Dosh)」喜歡坐車出去玩，一到車上就會進入超乖模式，只見汪撐在扶手上，安安靜靜的模樣就像一尊「雕像」。這段影片被飼主上傳至臉書社團「法鬥王國」，穩定的Dosh瞬間讓不少網友稱讚，「好可愛又超乖！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲豆噓喜歡欣賞車外風景。

從影片中可以看到，Dosh將身體撐在扶手上面，烏溜大眼緊緊地直視著前方，就像在幫忙注意路況一樣，十分地專注，不過似乎太過專心，導致汪汪一動也不動，讓媽咪心想，「是不是養了一尊雕像？」飼主受訪時表示，豆噓只要坐車就會站在那，直到累了才會到副駕趴著睡覺，如果有窗戶就會在窗旁欣賞風景，不會吵鬧非常乖巧。

▲汪：我累了需要休息一下。

Dosh從小就被訓練坐車出門，現在飼主連開車買東西也得帶上牠才行！汪汪目前7歲左右，個性非常地溫馴、淡定，是隻非常親人地汪汪，對小孩子非常好，會靜靜地陪伴著，豆噓只有在看到狗狗時為了想一起玩耍，才會有爆衝的行為出現。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

豆噓石化影片上傳後，引來不少粉絲逗趣留言，「完全是一尊雕像！」、「豆噓就是帥」、「我兒子也會這樣累格」、「風獅爺嘛金門很多」、「可不可以偷親牠～」、「虎爺降駕」、「石獅子」、「這個雕像壞掉了，我看不如...送我吧！」、「可愛的活雕像」、「比司機還要專心」。

▲豆噓跟小朋友相處得十分融洽。

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