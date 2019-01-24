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易怒柴「漸進式生氣」超爆笑　碰到臉秒吐舌露齒毀形象

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▲柴柴漸進式生氣表情超崩壞。（圖／翻攝自IG@s.k.999）

▲柴柴「漸進式生氣」表情超崩壞。（圖／翻攝自IG@s.k.999，下同）

寵物小組／綜合報導

生氣也要按照步驟來！日本這隻易怒柴「Gaugau」是個非常有個性的汪汪，有時候會主動撒嬌，有時候卻不准家人碰牠。這天牠獨自窩在桌底思考狗生，奴才卻不斷打擾牠，只見Gaugau看到主人伸手後，馬上皺鼻露齒嚇阻，接著被碰到臉的瞬間，就像開關被打開一樣，舌頭彈出來瘋狂低吼，超爆笑的反應讓人笑翻！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

當Gaugau想要自己靜一靜的時候，可是不准別人打擾的。影片中可以看到，當主人將手伸向Gaugau時，柴柴馬上露出一臉不屑厭惡的表情，似乎說著「不准過來」；沒想到奴才卻更故意和牠開玩笑，當他碰到Gaugau的嘴邊肉時，阿柴像是瞬間被開啟開關一樣，舌頭直接彈出來還不斷低吼，由此可知牠的漸進式生氣就是「皺鼻→露齒→吐舌→低吼」，而且屢試不爽！

影片上傳至IG@s.k.999後，網友們看了紛紛留言笑道，「哈哈哈哈哈笑死」、「太可愛了」、「裝腔作勢」、「好乖喔沒有亂咬」、「表情超兇超北七哈哈哈」、「別打擾我好嗎臭奴才！」、「跟我家的一樣神經」、「神經質怒柴」、「狂看哈哈真的好可愛」、「老柴不發威當我病柴？」、「很愛演欸」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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