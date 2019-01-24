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警攔下可疑貨車…開車廂驚見800瀕死緣板鱉　被當貨物疊到天花板

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（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

▲地上一袋一袋裝滿緣板鱉，令人看了心驚。（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

寵物小組／綜合報導

當警察打開這輛行跡可疑的貨車時，真的不敢相信他們眼前看到的畫面，一落一落的麻布袋裡，裝著上百隻的烏龜，就這樣被當作貨物一樣疊在車裡，狀況非常惡劣，讓人看了忍不住落淚。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

事件發生在印度北方的一條公路上，一輛超速的卡車被警察攔下要求搜車，警察在進到車廂時嚇傻了，裡面有800隻緣板鱉被塞在麻布袋裡，奄奄一息。根據卡車司機供稱，野生動物販子在附近的沼澤濕地捕獲了這些緣板鱉，等到卡車裝滿了，就要運到加爾各答，再偷運到東南亞，當作食物或是傳統醫學使用。

（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

▲這些緣板鱉有大部分已經不堪惡劣狀況而死去。

海龜生存聯盟（TSA）的專家表示，雖然被塞進粗麻布袋的緣板鱉可以呼吸，但會導致牠們皮膚受損，容易傳染疾病之外，還會造成巨大的生理和心理壓力。而經過檢查，這些海龜已經死去了大半，專家說「拯救牠們最傷心的事情在於，你打開麻布袋，看到動物在你手中失去生命。」

之後這些在同伴屍體中幸運倖存的緣板鱉，將被收容到TSA經營的恢復中心，讓護理人員協助牠們康復，不必再擔心受怕，或是淪為中藥材了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

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關鍵字： 印度烏龜保育類緣板鱉盜獵

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