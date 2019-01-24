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家中整修跑出去！基隆比特犬咬爆浪浪　動保所帶走了

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寵物小組／綜合報導

基隆市中正路393巷附近一隻流浪老狗22日遭比特犬攻擊，滿頭是血倒臥路邊，怵目驚心的畫面被轉發到臉書上後，引起網友群情激憤。基隆市動保所稍早前往了解狀況，疑因飼主家中裝修，導致比特犬跑出去才造成憾事，未來比特犬先由動保所收容，若有訓練師資格人士願意扶養，待公告後可以前往寵物銀行認養。

▲基隆浪犬遭咬爆倒血泊！　飼主同意動保所將比特帶走。（圖／翻攝張秉鈞臉書）

▲比特犬目前已被動保所帶走。（圖／翻攝自議員張秉鈞臉書）

基隆市議員張秉鈞指出，經現場了解，因飼主家中裝修，才會導致比特犬跑出家中、攻擊流浪狗。當下飼主立即將受傷浪犬帶往基隆愛犬醫院搶救，可惜最後搶救無效往生。張秉鈞跟飼主溝通後，飼主同意動保所將比特犬帶走，避免憾事再次發生。

張秉鈞表示，與動保所溝通後，初步研判此隻比特犬對人並沒有攻擊性。未來比特犬先由動保所收容，若有訓練師資格人士願意扶養養，待公告後可以前往寵物銀行認養。另外動保所會將此案件送至地檢所，並由地檢署依實際情形判定。

▲基隆浪犬遭咬爆倒血泊！　飼主同意動保所將比特帶走。（圖／翻攝張秉鈞臉書）

▲比特犬疑因家中整修跑出去，初步研判對人沒有攻擊性。（圖／翻攝自議員張秉鈞臉書）

飼主所養的比特犬傷害流浪老犬，導致狗狗慘遭奪命，依照《動保法第25條》，最高可處2年以下徒刑，併科20萬到200萬罰金。事實上，這名男飼主於2018年5月，就曾放任自己的比特犬攻擊無辜流浪狗，導致一隻老黑狗被咬到眼睛失明，當時基隆動保所開出3萬元罰單。

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