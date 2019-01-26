兇浪見人「出爪狂揍」　她親訓2月…躺肩膀上磨蹭開掌花踏踏

實習記者吳美依／採訪報導

只要用心，每個生命都是寶藏！橘色米克斯「武雄」，在街上流浪時養成了兇悍的性格，後來被當地愛媽抓紮，並因此遇見了從事送養工作的獸醫助理林小姐。經過2個月的「親訓」，毛孩終於卸下心防，從整天敏感警戒的狀態，轉變成一隻撒嬌黏人精，現在還在等一個永遠的家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲武雄2個月前非常兇悍。（圖／網友林小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲現在變成黏人精，躺在林小姐肩膀上撒嬌。

▲武雄：嗯～我要摸摸～

林小姐接受《ETtoday寵物雲》的採訪時說，「當時武雄常常打架、護食，讓街坊鄰居被搞得不得安寧，甚至跑去找愛媽抗議。」她也提到，浪浪剛來時真的超級兇，必須安置在獨立空間裡，一但有人靠近，就會非常緊張、激動到出爪揍人、咬人，「這是我第一次遇到這麼棘手的貓咪，好幾度想要放棄。」

▲武雄過去一看到人靠近就出爪打人。

▲武雄開飛機耳。

▲現在的武雄變得愛撒嬌。

▲林小姐笑說武雄玩起來很粗魯。

林小姐回憶，此情形維持了約3週，卻突然出現轉機，「當時有隻很乖、很親人的大頭浪橘也來結紮，也因此獲得暫時在外頭走走、放風的機會。沒想到，武雄一看見牠經過籠子前面，像融化了一樣，瘋狂磨蹭。」她後來觀察發現，原來這孩子對同伴非常友善，不論大小，都不排斥，還會想要一起玩，於是便開啟了「以貓治貓」的訓練過程。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲幸福肥的武雄還在等家喔～

林小姐說到，剛開始武雄還是很怕人，但看到其他同伴在外頭晃，也慢慢學著自己走出籠子加入大家，「經過這段日子以來的訓練，每天陪牠玩、多摸摸，加上食物與貓草的誘惑，浪浪現在已經可以放心地被人類擁抱。」她也笑著說到，「這孩子現在真是肥到不像話，而且玩起來總事很粗魯，還會偷踢別人，既囂張又可愛。」

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