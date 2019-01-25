阿婆已逝…米克斯「歐蕾」每日跑回無人老家　守護10餘年

▲歐蕾忠心守護老家10餘年。（圖／網友Alice提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

花蓮有隻米克斯「歐蕾」10多年前懷著身孕，流浪到網友Alice的老家，從此就不肯離去，尤其被姑姑取了名字後，就此認定這個家，不分晴雨守護，就連阿婆過世、房子已經無人居住後仍然如此。狗狗近日意外車禍過世，但是忠誠的身影永遠留在家人心中。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲歐蕾懷著身孕選定主人，賴在老家不走。

Alice向《ETtoday寵物雲》提到，當時家人本來無意收養，還將狗狗載到很遠的山上，以為牠會「為母則強」、落地生根，「沒想到，那天晚上歐蕾氣喘吁吁地跑回家，還帶著燦爛笑臉，彷彿在說，『抱歉，我回來晚了！』」姑姑看著毛孩天真的模樣，心中既心疼又不捨，這才決定收編。

▲姑姑說，歐蕾有很多很有靈性的故事。

Alice轉述，姑姑有一次對歐蕾開玩笑，「小孩生這麼多，要怎麼養呀？」隔天起床竟然發現幼犬全都不見，原來是媽媽把小狗狗們叼到隔壁空地藏起來，好像害怕孩子被丟掉，讓人哭笑不得。後來，家人們陸續將寶寶送養出去，並且帶著歐蕾去結紮。

▲歐蕾不喜歡坐車～

Alice形容歐蕾個性善良又貼心，總是風雨無阻陪伴姑姑到菜園、西瓜園裡工作，就連將蔬果交送到農會去，牠也堅持在農產品旁邊守護到晚上，「不論姑姑如何苦口婆心地勸著『先回家吧』、『不要淋雨』，牠都堅持完成『任務』。」

▲每次Alice回到老家，總會看見歐蕾在庭園裡守護著。

自從4年前阿婆離世後，老家就已無人居住，姑姑雖然持續照顧歐蕾，但狗狗仍然每天跑回舊房子守護。Alice提到，「每次我回去，牠都站在庭園裡顧家。」她回憶，接到車禍噩耗時腦袋一片空白，「本來已經計畫好3月回去，要買很多很多罐頭，沒想到以後再也看不見這孩子了。」

▲歐蕾的身影永遠留在家人心中。

Alice難過地說到，全家人都深深愛著狗狗，心疼牠忠心顧家、守護菜園的模樣，「很謝謝牠用一輩子來愛這個家！」她將歐蕾一生的故事分享到臉書社團「米克斯傳奇」，表示雖然心痛，但希望更多人能夠看見，米克斯真的真的很棒，也引起網友共鳴，留言祝福、鼓勵，「歐蕾過年要陪阿婆圍爐了！」、「歐蕾和阿婆在彩虹橋相會了！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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