又來了，整天搶人老公！　汪臉皮鬆鬆…被媽捏出「自體髮圈」

▲小妹有自體髮圈，可愛吧～（圖／網友葉小花提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

這隻也是阿嬤養的嗎？來自新竹的黃色米克斯「小妹」這天在床上睡出「前衛造型」，頭部鬆垮垮的皮膚在雙眼上方堆聚成「一條」的形狀，看起來就像是有人為牠帶上髮箍。原來，是調皮的媽媽出手「戲弄」，還發文分享，「自體髮圈，沒見過唄！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲地表最強小三侵佔爸爸臂彎。

飼主葉小花接受《ETtoday寵物雲》的採訪時說到，前一晚她比較早睡，隔天醒來看見小妹一如往常黏在先生身上睡覺，心想「又來了，整天搶人老公！」於是決定動手展開「臉部拉皮手術」，「因為牠的皮很鬆，可以任意捏出各種形狀，真的好療癒喔！」

▲小妹最喜歡睡在爸爸媽媽中間。

葉小花提到，當初和先生從雲林將這孩子認養回家，小妹個性活潑但不太喜歡被摸摸，只有睡覺的時候才能「趁虛而入」，「牠真是有嚴重的『戀父情結』，最喜歡睡在我和老公中間，而且還指定要睡枕頭。」讓她開玩笑地說，「可能覺得爸爸也是同類吧！」

▲小妹習慣睡在枕頭上，真的好像人類～

飼主將這張療癒的鬆皮狗狗照片分享到臉書社團「米克斯傳奇」之後引起熱烈迴響，許多網友都被笑翻，紛紛留言，「臉皮也太鬆啦～」、「等冬天過去，要去做拉皮手術」、「混到沙皮狗嗎？」、「這是年輪嗎？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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