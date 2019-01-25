太多路人偷餵！爸崩潰掛看板「請勿餵食」　月月一臉不爽抗議

▲月月：沒有大魚大肉，請勿餵食！（圖／網友林成義提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／綜合報導

「哈士奇：爸爸幹嘛亂掛看板啦！」住在桃園的3歲哈士奇「法拉利」因為長相太萌，讓許多經過的路人忍不住偷餵！此舉也造成爸爸的困擾，直接在門口立個「告示牌」，請法拉利的粉絲請勿再餵食，以免害牠吃到不該吃的。

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一開始的看板是「此惡犬，請勿餵食，謝謝」，爸爸後來發現狀況沒改善，把字句升級成「此二犬，請勿餵食骨頭、巧克力、葡萄類食物，以免落賽中毒，謝囉（愛心）！」。只見下方的法拉利得知後很不爽，一臉兇的盯著爸爸看，表示嚴正抗議！

▲很多人看到法拉利很可愛，忍不住偷餵，但是有些食物狗狗可不能亂吃，例如骨頭、巧克力、洋蔥、葡萄等等，吃了恐怕致命。



爸爸說，「因為路人都看法拉利很可愛，一直亂餵，其實還蠻苦惱的...。」由於擔心寶貝吃到不該吃的東西，影響身體健康，因此掛個吊牌提醒粉絲「母湯亂餵」。

爸爸將看板的照片分享到寵物社團，詢問大家看板寫得如何？網友紛紛留言，「汪：沒有大魚大肉，請勿餵食」、「確定不是說王X蛋的鏟屎。給窩小心XDD」、「哈哈哈牠非常不滿」、「那個臉超機車的」、「有怨氣～」、「表情很不滿XD」、「月月表示抗議」。

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▲▼法拉利的表情多變，超搞笑。

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