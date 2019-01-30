吃飽過好年！寵物雲年貨大街在新莊　超夯「戰斧雞腿」限時特價

▲東森寵物雲新莊店的年貨大街。

寵物小組／綜合報導

春節即將來臨，毛小孩也要享受大餐過好年！東森寵物雲新莊店「年貨大街」推出後廣受好評，許多零食、鮮食、和寵物用品正在全面特價中，還有知名品牌推出限量的貓咪點心福袋，和主打狗狗和人類都可以吃的明星商品「戰斧雞腿」，讓家中愛犬跟你一起吃飽飽過好年！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲戰斧棒腿無調味，真空包裝攜帶方便。

▼貓咪的限量福袋，內含多包肉泥、罐罐、和寵物抱枕。

為了讓毛小孩吃的開心又能兼顧健康需求，東森寵物雲也嚴格控管每項食品的安全性，為爸爸媽媽做好第一關的防護。除了有眾多貓狗特色的零食外，兔子、蜜袋鼬、刺蝟和水族等多種生活用品也都有在特價，現場還提供多種不同功能的寵物背包及推車，讓你能輕鬆帶著愛犬走春趴趴走，還有造型可愛的衣服、領結裝扮，讓牠們「新年穿新衣」，一起來感受過年的氣氛。

▲幫毛寶貝挑選造型可愛的衣服，一起走春趴趴走。

▲多功能的寵物推車，讓飼主可以輕鬆方便的帶愛犬出門。

除了讓毛小吃飽穿暖外，現場還準備許多生活用品，例如狗狗的禮貌帶、專門增進毛髮、骨骼生長的健康食品、水壺和鮮食等等，如果不知要如何選購也別擔心，大多數的店長和店員都有飼養寵物的經驗，遇到照顧上的問題他們都會提供專業的協助，讓你幫愛犬找到適合的商品。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▼針對不同需求的健康食品。

▲多種生活用品，等你來挑選。

東森寵物雲年貨大街

年貨大街地點：ETtoday東森寵物雲新莊店（新北市新莊區中正路2號，ikea對面）



年貨大街時間：即日起至2月28日



營業時間：上午11：00至晚上22：00



電話:02-2996-0026

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