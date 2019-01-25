汪生病慘遭放置…離奇長出悲傷「大象眼睛」　主人判5年不能養寵物

▲狗狗離奇長出大象般的眼睛，讓人看了忍不住眼淚。（圖／翻攝自SWNS網站，下同）

寵物小組／綜合報導

一旦飼養就必須照顧到終老！任何人只要看到這隻狗狗的慘狀，立刻就會升起想要保護牠的衝動，原來牠因為眼睛嚴重感染，變成「大象眼睛」，沒想到飼主卻毫無同理心，照片曝光令人十分不忍。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

嚴重的寵物疏於照顧事件發生在英國，這隻狗狗眼睛完全被發炎組織遮蓋住，腫成一圈硬化的皮膚，讓人非常想問牠的主人Lisa Crossley到底在養什麼狗？有好心民眾向RSPCA通報這誇張的狀況，RSPCA立刻介入，強制將狗狗送醫。

▲狗狗眼睛嚴重感染多時，主人卻沒有送醫。



調查員表示受虐的狗狗名叫Abbie，「牠的皮膚狀況沒有得到治療，眼睫毛全部塞在眼皮裡不停摩擦，牠看不到，持續忍受著痛苦。這是我看到最嚴重的虐狗案件之一。」獸醫判斷牠的病況至少持續了3個月，主人完全不聞不問。

調查人員詢問主人，怎麼能看著狗狗這樣痛苦而不為所動，主人只說「哦！那真的滿難熬的。」之後她被法官認定沒有及時提供寵物適合的醫療，5年不得飼養任何動物，還要支付約2萬4千元的罰鍰。

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