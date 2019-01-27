從火場幸運逃出！短腿肉肉狗「大福」求包養　3周萌片亮相

▲大家好～本汪叫做大福！（圖／有點毛毛的／粉專《毛孩筆記x不要叫我胎哥告》提供。）



寵物小組／綜合報導

領養大福，福氣滿滿！粉專《毛孩筆記x不要叫我胎哥告》在臉書分享「大福」的短片，裡面記錄著大福這3周來的成長畫面。從牠幸運地從火場逃出到康復，到會跑跑跳跳的搗蛋場景，全部收錄在一塊，期盼有緣人領養大福，讓牠渡過美好的新年。

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大福是一個月大的小男生，因為火災的關係，尾巴遭到嚴重燒傷，部分區塊無法長出漂亮的毛毛。不過這一點，不影響牠整體的可愛感，擁有「招牌萌臉」的牠個性樂觀又活潑，由於腿短短的、身體肉肉的，走起路來非常勾錐。

▲可愛的大福很親人活潑，很會逗人開心！



粉專表示，希望能在過年前幫大福找到家，呼籲如果有養過小狗狗，或是決心做好一輩子狗奴、願意為牠犧牲奉獻、撿屎撿到老的決心，請快來私訊粉專《毛孩筆記x不要叫我胎哥告》吧。

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【大福小檔案】

1.男生，約45天大，虎斑

2.已注射第一劑八合一預防針&驅蟲

3.目前可以吃泡軟軟飼料,但每餐都會泡奶粉給牠喝。一天約莫需要7、8次餵食，半夜偶爾會起來吵要吃飯。

4.尿布墊上廁所準確度約6成（要持續鼓勵訓練會越來越好喔）

5.尾巴因為燒燙傷，復原的時候慢慢的捲了起來，變成超可愛的小豬捲捲尾，也可能長不出毛了，但不影響日後的生活喔！

【認養須知】

1.認養者須滿25歲,有穩定工作收入

2.須簽屬認養切結同意書

3.在大福適齡時須進行節育手術並進行晶片植入、寵登

4.不接受飼養於室外、工廠、農地等等非住家開放式環境

5.在家不可長時間鏈養或關籠

6.同意出門在開放環境中必上牽繩且不可放養

7.須按時施打預防針、體內外驅蟲藥

8.用滿滿的愛包養牠的一輩子

若要認養請私訊《毛孩筆記x不要叫我胎哥告》。

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