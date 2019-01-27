ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

從火場幸運逃出！短腿肉肉狗「大福」求包養　3周萌片亮相

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲從火場幸運逃出！短腿肉肉狗「大福」求包養，3周萌片亮相。（圖／有點毛毛的／粉專@毛孩筆記x不要叫我胎哥告。） 

▲大家好～本汪叫做大福！（圖／有點毛毛的／粉專《毛孩筆記x不要叫我胎哥告》提供。）

寵物小組／綜合報導

領養大福，福氣滿滿！粉專《毛孩筆記x不要叫我胎哥告》在臉書分享「大福」的短片，裡面記錄著大福這3周來的成長畫面。從牠幸運地從火場逃出到康復，到會跑跑跳跳的搗蛋場景，全部收錄在一塊，期盼有緣人領養大福，讓牠渡過美好的新年。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

大福是一個月大的小男生，因為火災的關係，尾巴遭到嚴重燒傷，部分區塊無法長出漂亮的毛毛。不過這一點，不影響牠整體的可愛感，擁有「招牌萌臉」的牠個性樂觀又活潑，由於腿短短的、身體肉肉的，走起路來非常勾錐。

▲從火場幸運逃出！短腿肉肉狗「大福」求包養，3周萌片亮相。（圖／有點毛毛的／粉專@毛孩筆記x不要叫我胎哥告。）

▲可愛的大福很親人活潑，很會逗人開心！

粉專表示，希望能在過年前幫大福找到家，呼籲如果有養過小狗狗，或是決心做好一輩子狗奴、願意為牠犧牲奉獻、撿屎撿到老的決心，請快來私訊粉專《毛孩筆記x不要叫我胎哥告》吧。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

【大福小檔案】
1.男生，約45天大，虎斑
2.已注射第一劑八合一預防針&驅蟲
3.目前可以吃泡軟軟飼料,但每餐都會泡奶粉給牠喝。一天約莫需要7、8次餵食，半夜偶爾會起來吵要吃飯。
4.尿布墊上廁所準確度約6成（要持續鼓勵訓練會越來越好喔）
5.尾巴因為燒燙傷，復原的時候慢慢的捲了起來，變成超可愛的小豬捲捲尾，也可能長不出毛了，但不影響日後的生活喔！

▲從火場幸運逃出！短腿肉肉狗「大福」求包養，3周萌片亮相。（圖／有點毛毛的／粉專@毛孩筆記x不要叫我胎哥告。）

【認養須知】
1.認養者須滿25歲,有穩定工作收入
2.須簽屬認養切結同意書
3.在大福適齡時須進行節育手術並進行晶片植入、寵登
4.不接受飼養於室外、工廠、農地等等非住家開放式環境
5.在家不可長時間鏈養或關籠
6.同意出門在開放環境中必上牽繩且不可放養
7.須按時施打預防針、體內外驅蟲藥
8.用滿滿的愛包養牠的一輩子

若要認養請私訊《毛孩筆記x不要叫我胎哥告》

更多精彩影片：

關鍵字： 認養大福火場包養

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

6獅圍攻4小時「2獅爬背狠咬」　長頸鹿竟然打贏了！

黑貓陪爸買早餐狂扭水桶腰　隔壁阿嬤笑問：啊這隻是導..

走丟的黃金兄弟檔直奔警車　不急找主人只顧討吃的…網..

基隆比特去年狠咬！浪汪「黑姥姥」眼爆血頭骨裂　至今..

108年度全台「絕育補助」懶人包！　趕快帶毛孩去結..

健美汪嚶嚶哭目送主人出門　網見「爆炸性肌肉」全看傻..

貓咪火化留一撮毛當卡片　牠秒認出是同伴「淚眼磨蹭」..

小雞躲過血口變「熊麻吉」　團隊看呆：最強奇「雞」！

機上驚見「巨型雪撬汪」　南航：工作犬證件齊全合法

基隆比特撕咬浪浪！飼主稱「開門不慎」：當下搭計程車..

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點..

原地苦等2年！大白狗見車必追　車禍骨折尋主人結局竟..

投籃狂「漏球」　汪汪選手：要被馬麻教練特訓了

私人SPA房、澡堂+桑拿一條龍服務　網紅小倉鼠「全..

《聲林》萌妹Gail幫柴柴SPA！ 中文拜年加..

被阿嬤碎唸小橘伸肉球封她嘴　網噴笑：是玩馬桶水那隻..

萌喵叫不醒！「肚肉溢出」翻睡　網笑：喝醉被撿回家的..

主子肥肚卡袖口狂鑽出不來 好友眼神關懷：我救不了你

油雞腿好香～貪吃柴「仰天狂聞」　網友笑翻：派去機場..

從火場幸運逃出！短腿肉肉狗「大福」求包養　3周萌片..

東北貓撒個尿被凍在石頭上！　路人急搶救…牠眼神死：..

遭捕獸夾斷腿！「四根白骨」岔出　狗媽忍痛哺乳新生小..

利剪剃毛連皮肉都剪掉！　山羊慘叫掙扎直接被坐斷脊椎

金幼幼挑戰接玩具！帥氣起跳狠被「打臉」　戲劇化慘摔..

扶拉格／喵星人「可以多長」？　快來曬主子「液態照」

拖鞋「23→22.5」天天小半號！　媽無奈曬兇手萌..

消費滿666抽東京機票倒數三天　明天頭獎得主可能就..

外聘美容師嗆打狗才會怕！劉淑蕙丟一句話轟走...結..

影／圍兜兜萌金張大嘴吃點心　「殘影吞食」媲美鱷魚餵..

俊逸基金會歲末有愛　樂捐復康巴士　非營利機構寒冬拼..

一年學費70萬！　3歲夏綠蒂小公主準備跟哥哥一起上..

SBL／簡浩帥破4000票　黃泓瀚人氣王5768票..

回暴龍光榮退役　卡特鬆口：有可能

毆警交保秀黨證再嗆「原本想殺警察」　囂張男24小時..

雲豹8輪甲車升級喊卡　280輛動力底盤逾月未交貨

快訊／汐止汽修廠大火「全面燃燒」　廠長搶救受輕傷

雙棲莫瑞報NFL選秀　運動家仍有期待：希望他能來春..

因爲五月天喜歡白安！　衝高雄追星「圈粉關鍵」曝光

整理爺爺房間！他挖出海量「長壽秘訣」羞臉紅　老司機..

寵物動物熱門新聞

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

2小狗和眼鏡王蛇狠瞪　意外被保..

天鵝家族坐路中間　警察交管保護

報紙老是送錯家！她得知真相笑翻

柯基被阿公拎走　哀怨眼神網笑噴

肥鼠偷溜進家！6柴秒湧上「圍毆..

散步好累！柯基走到一半斷電睡翻

遊泰為省10元草叢撒尿被蛇咬G..

林旺、馬蘭旅行2年「回家了」！

小倉鼠打石膏　獸醫包到眼睛脫窗

「最醜老虎」臉撞牆　病痛中離世

貓失蹤10年竟住隔壁　不想養才..

阿嬤被霸占！主子「眼神死3貼」

四目汪有家了　屁顛咬筆找人炫耀

讀者迴響

熱門新聞

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

2小狗和眼鏡王蛇狠瞪　意外被保..

天鵝家族坐路中間　警察交管保護

報紙老是送錯家！她得知真相笑翻

柯基被阿公拎走　哀怨眼神網笑噴

肥鼠偷溜進家！6柴秒湧上「圍毆..

散步好累！柯基走到一半斷電睡翻

遊泰為省10元草叢撒尿被蛇咬G..

林旺、馬蘭旅行2年「回家了」！

小倉鼠打石膏　獸醫包到眼睛脫窗

「最醜老虎」臉撞牆　病痛中離世

貓失蹤10年竟住隔壁　不想養才..

阿嬤被霸占！主子「眼神死3貼」

四目汪有家了　屁顛咬筆找人炫耀

為新鞋拍照秒變遺照　兇手面露不..

最新影片

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

原地苦等2年！大白狗見車必追　車禍骨折尋主人結局竟是安樂死

投籃狂「漏球」　汪汪選手：要被馬麻教練特訓了

私人SPA房、澡堂+桑拿一條龍服務　網紅小倉鼠「全程吃到飽」就落跑

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面