歐吉桑養鱷魚抗憂鬱　「像泰迪熊一樣不咬人」膽小到連貓咪都怕

▲瓦力被老喬視為就像泰迪熊般溫柔的動物。（圖／翻攝自Facebook／Joie Henney）

寵物小組／綜合報導

憂鬱症是現代文明病，而醫學認證，動物可以撫平憂鬱症患者的創傷，養寵物被視為有效對抗憂鬱症的方式，而這位歐吉桑養的「特別款寵物」也獲得醫生認證「一樣有效」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

65歲的老喬（Joie Henney）住在美國賓夕法尼亞州，他患有嚴重的憂鬱症，但他告訴醫生他不想吃藥，然後將這隻鱷魚「瓦力」登記為他的「情感支持用動物」，帶在身邊陪伴他對抗憂鬱。

▲老喬說瓦力最喜歡他像這樣摩娑牠的肚子。



瓦力是在1歲又2個月大時，在奧蘭多野外獲救，今年4歲的牠長達1.5公尺，未來有望長大到4公尺長，老喬說瓦力的性格溫柔「就像一隻泰迪熊」，他承認瓦力是危險的野生動物，但他並不害怕牠，因為牠從沒咬過任何人，而且溫柔的牠竟然連貓咪都害怕。

老喬和瓦力就像一般的狗狗和飼主的關係那樣，他會帶著瓦力去看棒球比賽、開車兜風，甚至一起睡覺，「我只要回到家看到瓦力，就覺得一切都很棒。」對於這麼特別的抗憂鬱寵物，老喬說「我的醫生也說有效啊，所以為什麼不呢？」

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▲老喬會帶著瓦力開車出門兜風，而牠似乎也很享受。