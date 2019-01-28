海龜背甲刻「放生」趴沙灘上往生　網友心痛：根本謀殺..

▲海龜背殼上明顯刻有「放生」2個字。（圖／翻攝自香港漁農自然護理署 Agriculture, Fisheries and Conservation Department）

寵物小組／綜合報導

「別讓放生變往生！」香港漁農自然護理署日前分享一張照片，只見一隻海龜趴在沙灘上沒了氣息，牠的背殼上被刻了「放生」2個字，看起來格外諷刺。網友看了這樣的畫面心痛直呼，「不當的放生根本就是謀殺！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

漁護署25日在臉書粉絲專頁上寫道，這個月在東平洲發現這隻無名海龜，牠的背甲明顯刻有「放生」2字，可惜發現時已經往生，經檢驗後沒有在牠體內發現垃圾，死因不明，「提醒各位朋友，不恰當的放生動物很容易導致牠死亡，甚至影響本地生態平衡。」此外，售賣或管有海龜都屬違法行為，放生前請想清楚這是否真的能讓動物幸福快樂，「不要讓『放生』變成『往生』。」

貼文一po上網，隨即引發熱議，網友們紛紛留言，「在龜背上刻字就已經是虐待動物了，不尊重生命」、「原本是野外生活的動物，你捉走牠，已經就是對牠的生命不尊重了」、「好好的海龜怎麼要被放生？不就是被人捉到水面上」、「放生不如食素」、「祈福跟折福只差一個部首」、「有人去放生，先有人去活捉，唉！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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