2層肥肉溢出來！黑柴坐超商門口哀怨等零食　「脖子掛牌」網翻網

▲主人終於幫柴柴掛牌子了。（圖／網友張正浩授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

「汪：今天怎麼都沒人餵我！」網友楊正浩這天到超商買東西時，發現常在門口當鎮店之狗的柴柴，身上多了一張吊牌，上面寫「減肥中請勿餵食」，原來狗狗因為長相太萌，讓許多路人都忍不住偷餵，也讓牠脖子出現2層肥肉，小蠻腰都變成水桶腰了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲柴：哼！我才不胖呢！

楊正浩說，一開始以為狗狗是被人棄養的，進去買罐罐時，才被店員告知狗狗是隔壁車廠的，只是很常來門口站崗騙零食，還有路人看牠可愛，就會偷餵食物給汪汪吃，時間一久就養成肥嘟嘟的身材。照片中可以看到，平常總是笑臉迎人的汪汪，這天竟一臉哀怨地坐在門口，靠近一看，才發現身上被掛著減肥中勿餵食的牌子，因此牠毫無收穫，只好厭世地趴在超商門口。

楊正浩也提到，除了這隻柴柴外，還有熟客浪貓會過來顧店，店員也特地在角落擺放食物和水，不過貪吃的汪汪，常跑去埋頭狂吃貓咪的食物。

▲超商店員也特地在角落擺水和食物給熟客浪貓。

照片上傳到臉書社團「有點毛毛的」短短幾天吸引4000多名網友按讚，大家紛紛在底下留言表示，「鎮店之狗」、「難過音效瞬間響起」、「一臉哀怨可愛到爆炸」、「汪：你才肥！你全家都肥！」、「小柴説：我是被逼減肥」、「牠有圍巾欸」、「阿柴奇怪今天怎麼都沒人要餵食我」、「 被主人出賣」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

＊ETtoday寵物雲提醒您：狗狗外出要用牽繩繫好，才能避免走失。

▲每天都在超商門口站崗。

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