骷髏汪獲救…藍舌石龍子成牠心靈支柱　最愛用毯子捲在一起

▲剛被發現的狗狗，照片令人心驚。（圖／翻攝自SWNS網站，下同）

寵物小組／綜合報導

2015年1月時，斯塔福德郡鬥牛犬Skye被送到動物收容所，當時6歲的牠瘦到4.5公斤，可說是全身上下只有骨頭凸出來的骷髏，令人看了心驚，牠在那裡待了幾個月才終於康復，也才迎來狗生新篇章。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

只要看到Skye之後發生了什麼事，就知道只要能活下去，一切都還是有希望的，後來Skye找到了新家，30歲的新主人Hayley Wessier對牠非常好，但最重要的是，Skye獲得一生的摯友，一隻名叫「George」的藍舌石龍子。

▲幸運獲救的Skye得到了暖心的新家。



Skye和George每天都會共度大部分時光，甚至會用同一個碗吃東西，沒事的時候，George就趴在Skye頭上耍賴，牠們還會在夏天的時候在花園一起做日光浴，而這畫面完全是4年前Skye獲救時難以想像的未來。

每天見證恩愛情景的主人Hayley Wessier說，「現在一切都很甜蜜，Skye體重達到14公斤，牠只是需要愛，我們給牠了。擁有牠之後，非常難以想像沒有牠的生活。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲狗狗和石龍子現在是彼此最要好的朋友。