開箱公仔卻「蹦」出隱藏版大眼萌喵　他樂歪：夾到最大獎

▲夾到隱藏版的公仔。（影／網友Rusty Wu授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

大家快來看這隻公仔會自己開箱！桃園網友Rusty Wu這天要拆開玩具時，卻發現盒子自己晃動起來，下一秒還從理頭「跑出一隻大眼萌喵」，有趣的是，明明只有9款公仔，卻意外獲得第10隻限量版的，讓不少網友羨慕地說，「想知道哪裡買的。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲喵：哈囉！我自己開箱好了。

爸拔說，「盒子是夾娃娃時剩下的，那天一時興起就把斑比放進去，結果牠自己爬出來的畫面意外的療癒。」影片中可以看到，箱子像被施了魔法一樣，開始搖晃起來，還從裡頭「蹦」出一隻灰白色的貓咪，像是說，「我自己開箱好了！」好玩的是，盒上清楚標明全系列9款，不料卻跑出第10隻隱藏版的公仔，讓Rusty Wu開玩笑地說，「夾到最大獎了。」

▲全系列9款，卻意外夾到最大獎的第10款公仔。

影片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」引來許多網友熱議，紛紛在底下留言表示，「這隻是限量版」、「自己的箱自己開」、「隱藏限量版哪裡可以買」、「開到大獎」、「請問可以宅配嗎哈哈」、「想保夾了」、「想知道哪裡買」、「我要這個夾給我」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲斑比是隻大眼萌喵的小女生。

▼更多精彩影音